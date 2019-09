Unge i klimastrejke i Ribe: Vi råber i kor - red vores jord

For fjerde gang siden februar stod gruppen Fridays For Future Ribe bag en klimastrejke i Ribe midtby.

Ribe: Budskabet var til at forstå, da omkring 70 mennesker mødtes foran Hotel Dagmar for at deltage i den fjerde klimastrejke.

- Vi råber i kor, red vores jord, råber 19-årige Karen Krogh Nielsen i megafonen.

Hun står, sammen med otte andre unge fra Ribe og omegn, bag Fridays For Future Ribe. Fridays For Future er en international organisation, der kort fortalt er skabt af den unge aktivist og miljøforkæmper Gretha Thunberg, der begyndte at strejke hver fredag for klimaet.

På kort tid spredte hendes budskab sig til hele verdens unge, og siden er utallige Fridays For Future-grupper dukket op verden over. Og også i Ribe.

- Vi startede gruppen i januar 2019, og vi er blevet taget så godt imod, fortæller Karen Krogh Nielsen.

Hun har sammen med de andre miljøforkæmpere i gruppen arrangeret i alt fire demonstrationer i Ribe. Alle demonstrationer, som de mener er lige vigtige, men dagens demonstration er virkelig aktuel.

- Strejken i dag er vigtig, fordi der i næste uge er klimatopmøde i New York, hvor Danmark skal lede indsatsen med at fremme global omstilling af energisektoren til bæredygtig energi. Derfor skal vi råbe de danske politikere op og få dem til at kæmpe for den vedvarende energi, fortæller Thea Fredslund Otzen, der er en af de ni bag Fridays For Future.