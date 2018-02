Unge i Gørding hædret for hjælp til syg kammerat

Hos de 11-12 årige børn i Klub Gørding var der store smil på, da de tirsdag eftermiddag blev hædret med 2000 kroner for deres hjælp til en kammerat, som en aften fik det, der lignede et epileptisk anfald. Foto: Ole Maass.

Medlemmerne af fritidsklubben i Gørding blev tirsdag eftermiddag hædret med 2000 kroner. De fik pengene fra Epilepsiforeningen i Sydvestjylland som tak for deres indsats over for en kammerat, som fik det der lignede et epileptisk anfald en december-aften sidste år.

GØRDING: En 11-årig dreng, som er medlem af Klub Gørding - en fritidsklub for 11-12 årige børn - fik en december-aften sidste år et alvorligt anfald, som mest af alt mindede om et epileptisk anfald. Hans kammerater i klubben reagerede lynhurtigt med hjælp - og for den opmærksomhed og det kammeratskab det var udtryk for, fik de tirsdag eftermiddag overrakt en symbolsk check på 2000 kroner, som de kan bruge til et arrangement eller en udflugt for alle klubbens medlemmer. Formanden for Epilepsiforeningen i Sydvestjylland, Lars Frich, var manden, der kom med pengene og rosende ord til de unge i Gørding. Pædagog i klubben, Birgit Junker fortæller, hvad der skete den pågældende aften i starten af december. - De sidder en flok på seks-otte børn og spiller computer. Pludselig ser de andre børn, at den 11-årige dreng reagerer mærkeligt. Han er helt underlig i øjnene og virker fraværende, og kort efter løber han væk og ud af døren. På det tidspunkt var det bælgmørkt. Efterfølgende følger flere af de andre børn efter ham. De tager deres cykler og cykler ud og leder efter drengen. Efter et kvarter bliver han fundet. Han ligger i en sandkasse på legepladsen og er helt konfus, fortæller Birgit Junker.

Uro i hovedet - Hvis nogen har brækket et ben. Så kan alle se det, og alle er flinke til at hjælpe. Men har nogen uro i hovedet, så er det svært at se udenpå og derfor er det en stor kunst at hjælpe. Den kunst kan I her i klubben. Det er opmærksomhed og omsorg, lød det fra Lars Frich, formand for Epilepsiforeningen i Sydvestjylland, da han overrakte den symbolske ckeck på 2000 kroner til børnene i Klub Gørding. Hvad pengene helt konkret skal gå til skal børn og voksne i klubben nu beslutte i fællesskab.