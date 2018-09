Unge glade for Streetmekkas hjælp til skatermiljø i Ribe

De unge skatere i Ribe mener, at GAME Streetmekka er grunden til, at det nu endelig lykkedes at få afsat midler til et skatermiljø ved de netop overståede budgetforhandlinger. Også udvalgsformanden er glad for de mange penge, der er afsat til projektet.

- Det var et punkt, jeg ville gøre meget for kom med i budgetforliget, så jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var glad. Jeg tror, at det er lykkes nu, fordi tankerne omkring skatermiljøet er blevet sat i system, og fordi kommunens forvaltning er blevet inddraget. Der er kommet et godt samarbejde op at køre mellem blandt andet kommunens forvaltning i Esbjerg og dem i Ribe, der har haft ønsket. Det er også godt, at de unge har holdt ved og ikke opgivet deres håb, siger formand for Kultur og Fritidsudvalget. Peder Tørnqvist(K).

Esbjerg Kommunes Byråd har nemlig afsat 1,6 millioner kr. i de netop overståede budgetforhandlinger til at etablere et skatermiljø i 2020, som skal placeres ved siden af seminarieHuset ned mod åen. Det har Peder Tørnqvist arbejdet for i mange år, så han var naturligvis en glad mand, da det lykkedes at få ønsket med i budgetforliget.

Ribe: Gennem en lang årrække har der været et ønske om at oprette et skatermiljø i Ribe og et sted, hvor unge mennesker kan samles, og endelig bliver det til noget.

GAME kom til

To af de unge gutter, som i denne omgang har arbejdet i et par år for at få et skatermiljø i Ribe, er Bastian Bæck Clausen og Christoffer Uhd Tonnesen, og de er naturligvis også rigtig glade for, at skatermiljøet bliver til noget.

- Det er super fedt, at det endelig er lykkedes. Jeg tror helt klart, at det kan skabe en voksende interesse i at skate, og jeg tror også, at det vil skabe omtale i skatemijøet, at der kommer det her i Ribe, siger Christoffer Uhd Tonnesen, der sammen med Bastian indrømmer, at håbet om at få et skatermiljø næsten blev slukket, da muligheden ved Remisen blev droppet.

- Jeg tror helt klart, at det, at GAME kom ind og hjalp til, er grunden til, at det hele er lykkedes, siger Christoffer Uhd Tonnesen.

I følge idéoplægget fra GAME skal der inden længe opsættes en enkelt minirampe på området som et tegn på, at der nu sker noget.