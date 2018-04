Unge giver Esbjerg et spark i revyen

- Jeg var nok lidt mere skeptisk. At starte en revy op fra ingenting kræver et kæmpe arbejde, men Daniel fik mig overtalt, supplerer Frederik Knudsen.

Indrømmet. Da tømmermændene rullede ind over dem dagen derpå, var idéen ikke helt så skudsikker, som den havde været aftenen før. Alligevel besluttede makkerparret sig for at gøre forsøget.

Esbjerg: Historien er fyldt med eksempler på forfattere, kunstnere og poeter, hvis værker er blevet til i en variabel beruselse. Og som det var tilfældet for så mange kreative sjæle før dem, var det på bunden af femte flaske, at idéen om en ny revy fandt vej til 19-årige Daniel Lassen og 20-årige Frederik Knudsen fra Esbjerg.

Spark Mig I Revyen er et nyt revykoncept opstartet i 2017 af Frederik Knudsen og Daniel Lassen.Visionen er at formidle revy på en ny og moderne måde og samtidig holde fast i de klassiske revy-traditioner og dyder. Spark Mig I Revyen markerer sig specielt på den politiske og musikalske side og vægter den spiddende samfundssatire og de musikalske og glade indslag højt.Revyen spillede i 2017 for udsolgte sale og blev modtaget med stående bifald.Billetter til forestillingen kan købes på www.sparkmigirevyen.com

Det tog fart

Uden andre forudsætninger end lyst, vilje og børneopsparinger lykkedes det dem at samle skuespillere, musikere og publikum nok til at stable en helstøbt revy på benene. Resultatet kalder de Spark Mig I Revyen, og nu er de ved at gøre klar til premiere. For anden gang.

Efter første tæppefald i september 2017 solgte billetterne sig selv, og da holdet indtog scenen anden, tredje og fjerde gang, var det for udsolgte sale. 280 billetter fik de solgt.

- Visionen er at formidle revy på en ny og moderne måde og samtidig holde fast i de revy-traditioner, som vi alle elsker, forklarer makkerparret, der begge bijobber som tjenere, mens de holder sabbatår.

Succesen har givet de to unge skuespillere og revyforfattere teaterblod på tanden, så i år gør det de igen. Denne gang har de udvidet fra fire til seks forestillinger og har lånt et større lokale i Sædding Centret.

- Esbjerg er en svær by at få nye kulturinitiativer til at blomstre i, så vi er da enormt stolte over, at det er lykkedes os at finde fodfæste med Spark mig i revyen. Det kan kun lade sig gøre, fordi vi har et virkelig stærkt hold i ryggen, siger Frederik Knudsen.