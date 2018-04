Unge drenge stjal colaer i kolonihavehus

Esbjerg: Klokken 14.36 torsdag eftermiddag bemærkede en person tre unge drenge ved et kolonihavehus i Kvaglundparken. Drengene løb derefter fra stedet. Politiet blev derfor tilkaldt og var ude at lede med hunde efter drengene.

Betjentene kunne nemlig konstatere, at drengene havde begået indbrud i huset, hvor de var kommet ind gennem et opbrudt vindue. Her havde de gennemrodet hele huset, men uden tilsyneladende at stjæle andet end nogle colaer fra et depotrum.

De tre drenge var alle cirka 15 år, ikke-etnisk danske af udseende og af almindelig kropsbygning. Den ene af drengene havde en sort hue, den anden en hvid hue, mens den tredje havde sort, krøllet hår.