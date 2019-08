Unge amerikanske ishockeyspillere fik ekstra oplevelse

Esbjerg: Omkring 40 af de nordamerikanske ishockeyspillere, som i denne uge har befundet sig i Esbjerg som deltagere i Esbjerg Ishockey Klubs Camp 19, fik sig i onsdags en ekstra oplevelse, da de gratis fik lov til at overvære ligamatchen i speedway på Granly Speedway Arena mellem Esbjerg Vikings og Grindsted.

- Det var første gang, at amerikanerne så speedway, og de fik ovenikøbet mulighed for at hilse på deres amerikanske landsmand, Luke Becker, som er vores B-kører, fortæller direktøren i Esbjerg Motorsport Elite, Lars Guldager Dyhr.

Der var i alt 1.311 tilskuere til matchen, som Esbjerg vandt med 48-39, og de amerikanske gæster kunne se Luke Becker score 8 plus to point. Den unge amerikanske kører brænder efter at skabe sig en karriere indenfor den sport, han elsker, og foreløbig kan han glæde sig over, at han og holdkammeraterne ligger på andenpladsen i ligaen efter Holsted. Lokalrivalerne fra Holsted kommer i øvrigt til Esbjerg onsdag den 14. august, hvor der gerne skulle komme 3.000 tilskuere for blandt andet at se mødet mellem de to klubbers topkørere Niels-Kristian Iversen og Nicki Pedersen. Her er Esbjerg Energys ligatrup blandt tilskuerne, fordi Esbjerg Motorsport og ishockeyklubben har et godt samarbejde.

Camp 19, som var arrangeret af Esbjerg Ishockey Klub i samarbejde med Planet Hockey, sluttede i øvrigt fredag og havde deltagelse af 130 spillere i alderen fra ni år til 16 år.