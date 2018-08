Ungdomshøjskole med mere international profil

VESTER VEDSTED: Den vigtigste målgruppe vil altid være unge danskere mellem 16 og 19 år, som lige ønsker sig et pusterum, inden de går videre i den enorme jungle af tilbud i det danske uddannelsessystem. Men unge udlændinge finder også vej til Ungdomshøjskolen i Vester Vedsted, og det er i høj grad en fordel for både skolen og de danske elever, mener skolens nye forstander, Lone Hee, som i lørdags havde sin første arbejdsdag, da skolen bød velkommen til 30 nye elever.

Højere enhed

Som ny forstander er hendes mål at lave en god højskole, hvor menneskelige, faglige og sociale kompetancer går op i en højere enhed.

- Jeg vil satse på at vi styrker vores faglige profil, og så har jeg også som mål at genindføre de korte sommerkurser, som vi tidligere har haft stor succes med. Det bliver nogle af de synlige ændringer. Og så vil vi selvfølgelig også arbejde på at styrke og øge skolens elevtal, men nu fokuserer vi i høj grad på, at de elever vi har skal have en fantastisk oplevelse og komme herfra med både faglige kompetancer og en ekstra personlig styrke i deres mentale bagage, siger Lone Hee.