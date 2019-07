22-årige Frej Kofoed Petersen, der hidtil har siddet i Fanøs kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti, har meddelt, at han træder ud af byrådet, da han skal i gang med at studere i Odense.

Ved kommunalvalget i november 2017 blev Frej Kofoed Petersen valgt ind ind som det hidtil yngste byrådsmedlem på vesterhavsøen. Men efter lidt over halvandet år som byrådsmedlem i landets næstmindste kommune er det slut, selvom valgperioden løb to og et halvt år endnu.

Således lyder meldingen fra Frej Kofoed Petersen i et opslag på Facebook, hvor han melder sin afgang som byrådsmedlem på Fanø for Det Konservative Folkeparti. Udtrædelsen er en følge af, at Frej Kofoed Petersen er blevet optaget på journalistuddannelsen på Syddansk universitet i Odense.

Fanø: - Man kan desværre ikke blæse og have mel i munden. Det betyder, at jeg flytter fra Fanø og dermed udtræder af byrådet.

Det mest lærerige

I sin afskedssalut på Facebook fortæller Frej Kofoed Petersen også, at tiden som byrådspolitiker både har været det mest lærerige- og krævende kapitel i hans liv.

- Selvom det ikke blev til fire år, er jeg stolt af det, vi i Det Konservative Folkeparti har fået ud af vores to mandater. Alting kræver et flertal, men vi har igen taxa på øen, billigere færgebilletter, Realen er solgt og meget andet er sket, mens vi har siddet i et ellers handlingslammet byråd, skriver han.

Tilbage i februar 2019 stjal det unge byrådsmedlem overskrifterne, da han i en video på Facebook anklagede lærere på Fanø Skole for at gøre brug af metoder, der hører til i "slyngelstater og bananrepublikker". Det gjorde han efter at have fået nys om, at nogle lærere på Fanø Skole havde fjernet klistermærker fra Stram Kurs i forbindelse med skolevalget. Det viste sig senere, at klistermærkerne var blevet fjernet af lærerne, fordi de blandt andet var blevet sat på borde, hvor der sad syriske flygtningebørn. Efterfølgende trak Frej Kofoed Petersen i land, og en måned senere undskyldte han videoen på et byrådsmøde.