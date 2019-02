Ung piges månedlange flugt er slut: Anholdt hjemme hos sin far

- Stella var i total panik og meget ked af det, fortæller hendes far, Henrik Falkenberg, der ikke har forældremyndighed over Stella.

Esbjerg: Flugten og livet under jorden er slut for den 17-årige vestjyske pige Stella. Ved midnatstid natten til onsdag slog politiet til hos Stellas far, Henrik Falkenberg, i Bramming. Med en ransagningskendelse fra Retten i Esbjerg kunne politifolkene gå ind i familiens villa og anholde Stella Falkenberg, som blev taget med til Esbjerg Politistation.

Sammen kørte far og datter med politiet til politistationen i Esbjerg, hvor de bad om at få den sociale bagvagt fra kommunen tilkaldt.

Hvis han dømmes for at have skjult en undvegen ung eller et barn, kan han idømmes fængsel i op til to år - i milde tilfælde en bøde.

Henrik Falkenberg blev sigtet for at have skjult Stella under hendes flugt fra opholdsstedet Vædderbo i Nykøbing Mors, hvor hun er tvangsanbragt af Esbjerg Kommunes Børn & Ungeudvalg.

Glad for Ulvevej

Stella blev i løbet af natten anbragt på børneinstitutionen Ulvevej 65 i Gjesing. Et sted, hvor børn op til 18 år kan bo.

- Det virker som et godt sted, og Stella var glad for at skulle være på Ulvevej i Esbjerg i stedet for at blive sendt tilbage til Nykøbing Mors, fortsætter Henrik Falkenberg, der fik besked om, at han kan besøge Stella, så meget han ønsker.

Både bagvagt og personalet på institutionen var meget åbne overfor Stellas situation, så far og datter håber, at nattens dramatiske hændelser vil ende i noget godt for Stellas fremtid.

- Der var mange positive ting og muligheder i det, som bagvagten fortalte. Måske kan Stella få løst nogle af de konflikter, der har ført til, at hun stak af og gik under jorden, konkluderer Henrik Falkenberg.