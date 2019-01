Ung pige udpegede numsegramseren: 28-årig syrer anholdt for overgreb mod kvinder

Esbjerg: Politiet har anholdt en formodet gerningsmand til en stribe numsegramserier i Esbjerg. En 28-årig syrisk asylansøger fra Esbjergområdet er anholdt, og beviserne mod ham er så stærke, at han fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg kl. 13.30 torsdag. I sidste uge blev en anden anholdt i sagen, men alt tyder på, at hans overgreb var et enkeltstående tilfælde.

En snes kvinder i Esbjerg har det seneste par måneder oplevet, at en mand cykler op til dem og beføler dem. Syd- og Sønderjyllands Politi har i løbet af et par måneder modtaget cirka 20 anmeldelser fra kvinder i Esbjerg, der har fået deres blufærdighed krænket.

Mønsteret og beskrivelsen af gerningsmanden har været det samme fra gang til gang: En mand cykler op bag kvinderne i det centrale Esbjerg og befamler dem. I enkelte tilfælde er manden fulgt efter kvinder og har kontaktet dem.

I går, onsdag, modtog politiet en ny anmeldelse kl. 22.41 fra Nørregade ved Sjællandsgade i Esbjerg, hvor den nu anholdte cyklede op bag en 18-årig kvinde, der gik på fortovet. Manden greb fat i kvinden.

Kort efter anholdt en patrulje en mand, der svarede til det signalement, som den 18-årige kvinde havde givet til politiet. Kvinden har efterfølgende genkendt manden.

Tidligere på ugen blev en anden mand som tidligere omtalt anholdt - også for at have blufærdighedskrænket en kvinde, men den nu anholdte anses af politiet for at være gerningsmanden bag de mange andre krænkelser.