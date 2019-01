Ung pige på flugt fra opholdssted - hendes far trues med fængsel

- Jeg har det godt, men jeg vil ikke op til den institution igen. Jeg vil bo hos min far, for der har jeg det godt, siger den 17-årige Stella Falkenberg, der lever under jorden, efter at hun er stukket af fra et bosted, hvor hun er tvangsanbragt. Foto: Lars Stokbro

En højspændt skilsmisse har sendt den nu 17-årig Stella langt ud i tovene. Hun er stukket af fra bosted, hvor hun er tvangsanbragt. Hun har tidligere levet en vagabondagtig tilværelse. Esbjerg Kommune nægter hende at flytte hjem til faderen og moren magter hende ikke. Mens Stella lever under jorden, risikerer hendes far, Henrik Falkenberg, fængsel, hvis han skjuler hende.

Esbjerg: Den 17-årige Stella Falkenberg lever under jorden. Hun er stukket af fra sit bosted og fra sin mor og holder sig nu skjult og lever et ukendt sted. Stella er tvangsanbragt på institution væk fra sine forældre i Bramming, selv om hun ønsker at bo hos sin far. Hun er derfor efterlyst hos politiet af de sociale myndigheder i Esbjerg Kommune, fordi man frygter, at hun lever en vagabondagtig tilværelse. som hun har gjort tidligere, hvor hun hutlede sig gennem dagene ved at sove tilfældige steder rundt om i landet og tigge mad. I julen 2018 gik det helt galt for den sårbare pige. Hun steg på toget i Bramming for at køre tilbage til det bosted, hun er tvangsanbragt i det nordlige Jylland. Men hun nåede aldrig frem. Allerede i Tjæreborg steg hun af toget. Og siden har hun været på flugt og levet under jorden.

Jeg har det godt, men jeg vil ikke op til den institution igen. Jeg vil bo hos min far, for der har jeg det godt. Stella Falkenberg

Foto: Foto: Lars Stokbro

Bekymrede forældre Både hendes mor og far er bekymrede, men det er der ingen grund til, mener hun selv. - Jeg har det godt, men jeg vil ikke op til den institution igen. Jeg vil bo hos min far, for der har jeg det godt, siger den 17-årige pige. Men hun må ikke bo hos sin far. Hendes mor siger nej, sagsbehandlerne siger nej, Esbjerg Kommune siger nej og Ankestyrelsen siger nej. For Stella er en sårbar pige mad massive sociale og følelsesmæssige problemer. Hun har brug for støtte og hjælp, og hun er meget usikker.

Foto: Foto: Lars Stokbro

Brug for hjælp Ankestyrelsen og Esbjerg Kommune lægger vægt på, at Stella skal have professionel hjælp, så hun er derfor fra den 10. oktober sidste år anbragt uden for hjemmet på institutionen Vædderbo på Mors. Det fremgår af en handleplan for Stella Falkenberg, der blev afsluttet den dag, hun blev tvangsanbragt mod sin vilje. Det skete blandt andet, fordi hendes mor ikke magtede hende længere og sagde ja til tvangsanbringelsen, selv om Stella hellere vil bo hos sin far. Jeg vil stadig gerne bo hos min far, og det ville jeg også dengang. Men det må jeg ikke, siger Stella, der føler sig trængt op i en krog. - Der er ingen, der hører på mig. Hun har gennem flere år haft tiltagende og voldsomme skænderier med sin mor, og det har skabt splid i familien. For seks år siden blev hendes forældre skilt, hvilket gav vrede mellem forældrene. Ifølge faderen, Henrik Falkenberg, udviklede det sig til en "krig". Moren har ikke ønsket at udtale sig. Senest er sagen optrappet, da Esbjerg Kommune har efterlyst Stella Falkenberg ved politiet, så hun vil blive tvangstilbageholdt, hvis de finder hende. Samtidig er hendes far, Henrik Falkenberg, blevet truet med op til to års fængsel, hvis han har sin datter boende hjemme, eller han er med til at holde hende skjult, mens hun er tvangsanbragt og på flugt. - Jeg forstår det ikke. Jeg kæmper for mine børn. Jeg kæmper deres kamp, siger han.