RIBE: En 23-årig mand fra Ribe havde torsdag aften klokken 23.42 ikke høje tanker om de højere magter. Manden valgte i hvert fald at urinere op ad Ribe Domkirke. Det så en patrulje, og patruljen sigtede manden for at overtræde ordensbekendtgørelsen. Det gav en bøde og måske en dårlig position hos de højere magter.