ESBJERG: En 20-årig mand fra Esbjerg blev mandag morgen klokken 06.53 fundet af et par betjente på Gasværksgade foran Tobakken. Manden var så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv, og betjentene valgte derfor at tage ham med til et par timers søvn i detentionen på politigården, indtil han igen kunne klare sig selv.