ESBJERG: En politipatrulje visiterede natten til lørdag klokken 01.38 en 20-årig mand fra Ansager i Skolegade. Her viste den unge mand sig at være i besiddelse af 0,1 gram kokain. Det fik manden derfor konfiskeret, ligesom han fik en bøde for at være i besiddelse af det ulovlige stof.