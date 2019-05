ESBJERG: En voldsepisode udspillede sig natten til søndag klokken 03.25 ud for McDonalds i Kongensgade. Her blev en 21-årig mand slået en gang i ansigtet, hvor han fik slået et stykke af en tand i undermunden. Voldsmanden var en ældre mand, som politiet ikke har nærmere signalement på.