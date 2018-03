Ung kvinde havde ikke meget positivt at sige om politiet

Esbjerg: En 24-årig kvinde fra Esbjerg havde formentlig fået lidt for meget indenbords natten til torsdag. På et værtshus i Skolegade startede hun et slagsmål og udviste voldelig adfærd. Da politiet ankom til stedet, fik betjentene diverse ukvemsord at høre fra kvinden, og de valgte derfor at tage kvinden med til politigården. Her var hun dog ikke færdig med at svine politiet til.

Lidt senere på natten bliver kvinden løsladt, hvorefter hun går direkte ned til en adresse i Jyllandsgade, hvor hun forsøgte at sparke en dør ind hos en person, som hun kendte fra tidligere. Her må politiet igen tage kontakt til kvinden og bortvise hende fra stedet.

Kvinden blev sigtet for både overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og restaurationsloven.