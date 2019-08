Ung forsker fandt vej til bedre mindre madspild og bedre fødevarer: Korn er ikke bare korn

Forsker ved Aalborg Universitet Esbjerg har undersøgt ny teknologi, der hurtigt og nøjagtigt sorterer korn i forskellige kvaliteter.

Esbjerg: Korn er ikke bare korn. Når man køber en pakke mel i supermarkedet eller sætter tænderne i et stykke pasta, har kornet, maden er lavet af, været gennem en grundig sorteringsproces, hvor dårlige og ødelagte kerner er siet fra. Det er indtil nu foregået ved enten at bruge kameraer, der overvåger kernernes udseende eller ved at gennemlyse kernerne og se på deres kemiske struktur. Den 24-årige Esbjerg-forsker Frank Manfred Hansper har undersøgt en teknologi til at kombinere de to metoder, så man hurtigt og effektivt både kan sortere dårlige kerner fra og samtidig inddele de øvrige kerner efter kvalitet. Kerner med et højt proteinindhold har den højeste værdi som fødevare, mens kerner af en lavere kvalitet bruges til for eksempel ølproduktion. Forskeren har samarbejdet med et af Ruslands største firmaer, der fremstiller maskiner til sortering af bulkvarer - herunder korn - efter farve. Esbjergforskerens teori arbejder med sortering af korn på flere parametre ved gennemlysning og måling af hårdhed. - Firmaet Csort fik adgang til mine resultater, og de stemte overens med deres projekter. Målingen af proteinindholdet er det vigtigste, der afgør kornets værdi, forklarer Frank Manfred Hansper. Hans analysemetode er endnu ikke præcis nok til industrien, men forskere og firmaer arbejder på at forbedre metoderne, så man om 10-20 år kan se sorteringsmaskiner, der gør det muligt at udnytte mere af verdens kornhøst til mel og fødevarer og mere af det frasorterede korn til dyrefoder i landbruget. - Selve teknologien virker, men den skal være mere præcis, og den kræver meget dyre infrarøde kameraer, fortsætter Esbjerg-forskeren. Målet er, at sorteringsmaskinerne skal sælges til de store kornleverandører, som vil få mere premium-korn med højt proteinindhold og mindre med lavt protein.

Værdien af kornhøsten øges, hvis kornet bliver sorteret optimalt med en ny metode udviklet på Aalborg Universitet Esbjerg. Foto: Jakob Brodersen

Et nyt øje på korns kvalitet Man kan ikke umiddelbart se på en hvedekerne, om den har et højt indhold af protein. Det kræver, at man gennemlyser kornet med infrarødt lys, eller at man skærer kernen i stykker og undersøger den indeni. Omvendt kan man ikke med infrarødt lys se, om kornets skal er ødelagt, eller om der er utøj i kornet. Det er kombinationen af de to teknologier, Frank Manfred Hansper har fundet en effektiv formel til at bruge. - Det er som at have fået et nyt øje, der kan se mere præcist, forklarer han. - Der er især tre ting, vi ser på: Proteinindhold, hårdhed og hvor melet kernen er inde bag skallen. Den matematiske formel, jeg har udviklet, gør det muligt at kombinere data om de enkelte kerners udseende med infrarøde billeder, så vi kan forudsige kernernes kvalitet meget nøjagtigt.

Umiddelbart ser en håndfuld hvedekorn temmelig ensartet ud, men der er stor forskel på kvalitet og proteinindhold. Foto: Jakob Brodersen

Fremtidens fødevaresortering Frank Manfred Hansper er netop blevet færdig som kemiingeniør på AAU Esbjerg. Metoden til at effektivisere kornsortering var hans masterprojekt, som han gennemførte på et år med et scholarship fra Novozymes. Hans matematiske model er udviklet til at analysere hvedekerner, men den samme teknologi kan bruges til mange andre typer fødevarer, fortæller han. Og potentialet er meget stort. - Der er allerede flere steder rundt om i verden, hvor man kombinerer hyperspektrale billeder med almindelig inspektionsteknologi. Den metode, jeg har udviklet, viser potentialet i teknologien. Det er spændende forskning, Og jeg er glad for mit bidrag.