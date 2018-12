Ung bilist kørte i hegnet og mistede kørekortet

Esbjerg: En kun 18-årig mand var helt ude i hegnet natten til fredag. I bil kørte han i voldsomt beruset tilstand i Skolegade, hvor han bragede ind i et hegn ved Vor Frelsers Kirke.

Sammenstødet var så kraftigt, at den unge mand fra Esbjerg ikke kunne køre fra stedet. Og han blev kort efter anholdt og sigtet for spirituskørsel. Alkometret viste så høj en promille, at den unge mand kun fik kort fornøjelse af sit kørekort. Politiet inddrog kørekortet og førerretten til bil foreløbigt. En blodprøve vil vise den endelige promille og dermed straffen.

En 50-årig kvinde fra Esbjerg er også blevet stoppet af politiet torsdag aften ved 21-tiden i Storegade, hvorefter hun måtte afgive en prøve. /STOK