Ung afghansk asylansøger får fængselsstraf for voldtægt i Ribe

Nørremarksskolen i Ribe er flygtningecenter. Det var i en lejlighed her, at der ifølge retten foregik en voldtægt af en 16-årig pige. Arkivfoto: John Randeris

Abdul Latif, der er asylansøger fra Afghanistan, er idømt to år og seks måneders fængsel for voldtægt af en 16-årig pige i Ribe. Han er udvist for bestandigt. Han har dog anket sagen til landsretten.

Ribe: En fængselsstraf på to år og seks måneder, en udvisning for bestandigt og 60.000 kroners erstatning til en 16-årig pige. Sådan var straffen, da en enig domsmandsret torsdag kendte nu 20-årige Abdul Latif for skyldig i voldtægt af en 16-årig pige. Abdul Latif mener fortsat, at han er uskyldig og har anket sagen til landsretten. Han græd, da han hørte dommen.

To udlægninger Domsmandsretten fulgte i det store hele anbefalingen fra anklageren. Ifølge anklageren havde den 16-årige sagt stop flere gange, og hun henviste til, at både den 16-årige selv og et vidne fortalte om et rødt mærke på højre overarm.Forsvareren derimod mente, at sagen bundede i, at den 16-årige havde en forkert opfattelse af voldtægt. Der havde muligvis været samleje uden den 16-åriges vilje, men forsvareren påpegede, at det ikke er voldtægt i lovens forstand. Ifølge loven skal der være en form for vold eller tvang, og det mente forsvareren ikke, at der var bevis for.

Fandt 16-årig troværdig Der var enighed under sagen om, at den 16-årige pige havde besøgt den dengang 19-årige afghanske asylansøger en lørdag aften i slutningen af september 2018 i en lejlighed på Nørremarksskolen, der blev brugt som flygtningecenter. Abdul Latif boede ikke på Nørremarksskolen, men mødte den 16-årige i en vens lejlighed. Der var også enighed om, at pigen havde været i lejligheden i under en time, og i den tid havde den 19-årige haft både vaginalt og analt samleje med den 16-årige. Uenigheden bestod i, at Abdul Latif mente, at samlejet var foregået frivilligt, mens den 16-årige mente, at hun var blevet voldtaget. Domsmandsretten valgte at tilsidesætte Abdul Latifs forklaring og mente, at den 16-åriges forklaring var meget troværdig.

Ændret forklaring En stor del af både forsvarerens og anklagerens procedure handlede om, at den afghanske asylanansøger under grundlovsforhøret var kommet med en helt anden forklaring. Dengang sagde han, at der ikke havde været noget samleje i lejligheden. Anklageren mente, det gjorde den tiltalte utroværdig, at han havde kommet med en helt anden forklaring i denne tidlige fase af sagen. Forsvareren mente derimod, at det skyldtes, at der var en kvindelig tolk under grundlovsforhøret. Hun mente, at i afghansk kultur snakker man ikke om sex og slet ikke med en kvinde. Anklageren begærede, at Abdul Latif forblev varetægtsfængslet, indtil landsretten skal se på sagen. Det havde forsvaret ingen protester imod, og han forbliver derfor fængslet, ligesom han nu har været i over fire måneder.