Undersøgelse: Esbjerg leverer ikke på klimaforventninger

Esbjerg Kommune: Esbjergenserne mener ikke, at deres by leverer på god sammenhængende kollektiv trafik og klimavenlige bygninger.

Det viser den undersøgelse om bæredygtige byer, som Rambøll har fået udarbejdet. I undersøgelsen er esbjergenserne blandt andet blevet bedt om at prioritere, hvilke områder inden for bæredygtighed, der er væsentlige for byens udvikling, og de adspurgte skulle samtidig vurdere, om byen også lever op til målene. De tre største forskelle mellem borgernes prioriteringer og deres forventninger ligger indenfor transport, byggeri og energiområdet.

Hele 71 procent af borgerne i Esbjerg mener, at en god sammenhængende kollektiv trafik er af væsentlig betydning for, om byen er bæredygtig, men kun 20 procent mener, at Esbjerg rent faktisk lever op til det.

Endnu værre ser det ud, når esbjergenserne skal vurdere på energieffektive offentlige bygninger. 73 procent siger, at disse er en væsentlig faktor for, om deres by er bæredygtig, men blot 17 procent synes, at byen lever op til det.

Og tilsvarende gab er der mellem, hvor mange borgere, der finder det væsentligt, at offentlige bygningerne benytter grøn energi. Hele 73 procent lægger vægt på det offentliges brug af grøn energi, mens blot 22 procent svarer, at byen lever op til det.

- Det er et godt afsæt til, at vi i højere grad end i dag skal have fokus på optimering af bæredygtighed og klimaforbedringer, når vi udvikler byen. Det gælder både for bolig- og transportområdet, men også for både kommunale og private projekter, mener Claus Tornbo, afdelingsleder for Byggeri i Rambøll Esbjerg, i en pressemeddelelse.