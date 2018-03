Underskriftsindsamling skal tale for opgradering af svømmebadet

Kampen for en opgradering af Ribe Svømmebad fortsætter. En underskriftsindsamling er sat i gang for at få politikernes øjne op for ønsket.

Initiativtageren er Klaus Sandfeld, der satser på, at der bliver taget godt imod indsamlingen.

- Underskriftsamlingen skal ses som en opbakning til det forslag, der allerede ligger, med en opgradering af Ribe Svømmebad, siger Klaus Sandfeld.

Arbejdet med en opgradering af Ribe Svømmebad begyndte allerede tilbage i 2016, og siden hen er der udarbejdet et færdigt forslag, hvor både et varmtvandsbassin, sauna, spabad og et wellness-areal indgår. Men ved sidste års budgetforhandlinger blev der ikke afsat penge til projektet.

Hos bestyrelsen for Ribe Fritidscenter ser man alligevel positivt på underskriftsindsamlingen, som de dog ikke er involveret i.

- Vi kan da kun være tilfredse med, at folk bakker op om det forslag, der allerede ligger på bordet. Det må tyde på, at bestyrelsen har fat i det rigtige, siger bestyrelsesformand Carsten Lund, der også fremhæver, at man allerede har en god dialog med Esbjerg Kommune og kultur- og fritidsforvaltningen omkring en mulig opgradering.