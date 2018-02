Ulv set luske rundt ved Hjerting

67-årig Sædding-borger er 1.000 procent sikker på, han så en ulv krydse Hjertingstien. Han har arbejdet i mange lande og har set masser af ulve. Han er derfor ikke ét sekund i tvivl om, at det var en ulv, han så, tæt på bymæssig bebyggelse.

Esbjerg: Der er nu ikke kun set en ulv i en plantage ved Oksbøl. Der er også set en ulv tæt på bymæssig bebyggelse i Hjerting. 67-årige Jan-Erik Nielsen fra Sædding havde torsdag 8. februar om morgenen afleveret en venindes bil hos en mekaniker i Guldager og gik tilbage mod venindens hus i Hjerting, da han pludselig så en ulv krydse Hjertingstien cirka 30 meter foran sig. - Ulven gik tværs over stien ved Guldager Bæk, fortæller Jan-Erik, som først troede, han så en stor ræv men hurtigt kunne se, det var en ulv. - Jeg er 1.000 procent sikker på, det var en ulv, jeg så. Jeg har via jobs i mejeribranchen arbejdet i mange lande og har set masser af ulve, så jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at det virkelig var en ulv, fortæller Jan-Erik Nielsen. Han beskriver ulven som (citat:) "vildt flot" og ærgrer sig over, at han ikke havde et kamera med, så han kunne fotografere den.

Rovdyret kom tilbage Danmark har været ulvefrit i næsten 200 år. Rovdyret er siden vendt tilbage, helt af sig selv.



I 2012 fandt man en død ulv i Nordjylland, og siden har man registreret en voksen hanulv i Nordjylland og et ulvepar ved Ulfborg. Dette par fik i maj sidste år seks-otte unger. De forventes at forlade deres ulveforældre i løbet af i år og bliver kønsmodne som to-årige.



De tre voksne ulve i Danmark er registreret i det centraleuropæiske ulveregister og er udstyret med en slags personnumre. Hanulven i det nordjyske har for eksempel personnummeret GW781M.



Tidligere har forskere meldt ud, at der findes omkring 40 ulve i Danmark. DNA-analyser af fundne ekskrementer har vist, at tallet er langt lavere.

Det skræmmer ham ikke, at ulven løb så tæt på bymæssig bebyggelse. - Jeg hører ikke til den del af befolkningen, der synes, ulve udgør en fare. Jeg mener, de er en naturlig del af naturen. Jeg ved godt, at ulve måske spiser landmændenes får, men vi har jo i mange år levet med, at ræven spiser vores høns og gæs, påpeger han. - Ulven, jeg så, kom formentlig fra et fredet naturområde tæt på stien. Her er der masser af vildt og dermed også føde til ulve, vurderer Jan-Erik Nielsen, som har meldt sin ulve-observation til Ulvetracking Danmark og til Naturstyrelsen. Kim Møller fra Ulvetracking Danmark oplyser, at man har fået flere henvendelser om ulve-observationer i Hjerting-området. Tidligere i år fik man også en melding om en ulve-observation i en plantage ved Oksbøl. Ulvetracking Danmark og Naturstyrelsen modtager hvert år flere henvendelser fra borgere, som mener, de har set en ulv. Ikke alle henvendelser viser sig at være "rigtige". Udsættes dyrenes ekskrementer for en DNA-analyse, viser det sig ofte, at der tale om en ræv eller en hund. Seniorforsker Peter Sunde fra Det Nationale Center For Miljø og Energi (DCE), som foretager disse DNA-analyser, oplyser, at der i Danmark er tre registrerede, voksne ulve: En hanhund i Nordjylland og et ulvepar ved Ulfborg. Parret fik i maj 2017 seks-otte hvalpe. - Vi har god grund til at tro, der også er en ulv et sted i det centrale Jylland, i en af plantagerne sydvest for Silkeborg. Vi har fået mange rapporteringer fra det område, men vi har ikke registreret ulven endnu, fortæller Peter Sunde, som ikke vil kommentere Jan-Erik Nielsens melding om ulven ved Hjerting, idet han kun kommenterer på certificerede observationer.