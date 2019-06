Ulovlige ombygninger i Esbjerg bekymrer udvalgsformand

Karen Sandrini (S), der også er formand for Plan & Miljøudvalget, er bekymret for, om Esbjerg Kommune, herunder politikerne, er skrappe nok i sager om ulovligt byggeri. Arkivfoto.

Ejerne af en ejendom i Islandsgade har uden byggetilladelse gennemført en gennemgribende renovering, herunder etablering af en ny altan med tilhørende trappe. Det har medført klager. Plan & Miljøudvalgsformand er bekymret over ulovligt byggeri.

Esbjerg Kommune: En ulovligt opført altan med tilhørende udvendig trappe på ejendommen på Islandsgade 3 i Esbjerg har skabt frustration hos omkringboende og bekymring hos en byrådspolitiker. Sagen risikerer at ende i et erstatningskrav mod både Esbjerg Kommune og de to ejere af ejendommen fra nærmeste nabo. Forhistorien er ifølge den kommunale sagsfremstilling den, at der for over et år siden - i marts sidste år - blev der indsendt en ansøgning om byggetilladelse, men den var så mangelfuld, at den ikke kunne behandles. Sagsbehandleren anmodede derfor om yderligere information. Imidlertid hørte Esbjerg Kommune ikke mere til sagen, før der et år senere kom en klage fra ejeren af en ejendom, der grænser op til Islandsgade 3 - nærmere bestemt Jyllandsgade 48 - om en nyopført altan med udvendig trappe og repos. Da viste det sig, at ejendommen uden kommunal tilladelse har gennemgået en gennemgribende udvendig renovering bestående af etablering af den nye altan i første sals højde med tilhørende adgangstrappe på vestgavlen, udskiftning af tagbeklædning, herunder renovering af kvist og facaderenovering. Ifølge Esbjerg Kommune har ejerne - der er to - samtidig og ligeledes uden byggetilladelse gennemført indvendig renovering af ejendommen.

Altan tillades Forvaltningen har vurderet, at der vil være indbliksmulighed til naboejendommene fra altan, trappe og repos på ejendommen Islandsgade 3.

Særligt kan generne være slemme til Islandsgade 5, hvor beboeren har hyret en advokat, for fra selve trappen og reposet på nummer 3 kan man kigge direkte ind i køkken og opholdsareal hos nummer 5. Disse indbliksgener - fra trappe og repos - vurderer forvaltningen er af væsentlig karakter. I forhold til altanen mener embedsværket dog, beboeren i nummer 5 må tåle et vist indblik fra altanen, der er placeret 2,5 meter fra skel.

Muligt erstatningskrav Også ejeren af Islandsgade 5 er stærkt generet af ombygningen og har i den forbindelse hyret en advokat, der har indgivet høringssvar på sagen. Heri gør advokaten opmærksom på, at kommunen bør meddele afslag på at lovliggøre altan og udvendig trappe. "Såfremt Esbjerg Kommune tillader lovliggørelse af de pågældende forhold, vil det efter min opfattelse danne en uheldig præcedensvirkning hvorefter samtlige ejendomme, der er omfattet af lokalplanen i den indre by med rette kan forvente at etablere store trapper og altaner. Dette vil ikke bare skade helhedsvurderingen af de huse, der er omfattet af lokalplanen, men også skabe kimen til stor splid og ufred mellem naboer, idet opførelse af altaner, trapper med videre, der overstiger bygningsreglementets krav, giver alvorlige indsigtsgener", skriver advokaten og tiløjer, at den ulovligt opførte altan og udvendige trappe "klart er en overskridelse af den såkaldte naboretlige tålegrænse", idet der er etableret frit udsyn ned i hans klients have og hus. Til sidst pointerer advokaten, at der kan være et erstatningskrav undervejs mod både Esbjerg Kommune og ejerne af Islandsgade 3, hvis kommunen vælger at lovliggøre byggeriet.

Uenighed Et flertal i Plan & Miljøudvalget bestående af Venstre og Dansk Folkeparti har besluttet, at trappen med tilhørende repos skal fjernes, og der istedet skal etableres indvendig adgang til lejligheden på første sal og tagetagen. Alternativt kan ejerne vælge at etablere en udvendig spindeltrappe ved ejendommens nordlige facade. Altanen må ejerne dog beholde, og den kan lovliggøres, hvis værnet udføres med matteret glas. Socialdemokratiet og SF var ikke enige i den del af beslutningen, der handler om lovliggørelse af altanen. Karen Sandrini (S), der også er formand for Plan & Miljøudvalget, er bekymret for, om Esbjerg Kommune, herunder politikerne, er skrappe nok i den slags sager. - Jeg er bekymret for, om det sender et signal om, at man bare kan gøre, som det passer én, og så får man det lovliggjort bagefter med enkelte justeringer. Vi har haft flere af den slags sager i det halvandet år, jeg har været udvalgsformand, og hvis det bliver ved, så når vi en kritisk masse, som vanskeliggør arbejdet som byplanlægger, siger hun.