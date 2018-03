Ulovlig campering på byggepladser koster omsætning

Campingplads-ejere protesterer over Esbjerg Kommunes passive tilladelse til håndværkeres ulovlige overnatning på byggepladser. De talrige campingvogne på blandt andet Esbjerg Strand-projektet tager brødet ud af munden på os, siger campingpladsejere.

Esbjerg: Turistsæsonen nærmer sig med hastige skridt, men på flere campingpladser i Esbjerg Kommune er ejerne langt fra så fornøjede, som de kunne have været. For i de seneste mange måneder har de ikke kunnet gøre andet end at se til, mens deres forretningsgrundlag blev undergravet, og de bebrejder helt og holdent Esbjerg Kommune, der under arbejdet med virkeliggørelse af den kommunalpolitiske vision, Esbjerg Strand-projektet, har set igennem fingre med, at håndværkere har boet på ulovligt i campingvogne på byggepladsen. JydskeVestkysten har kontaktet tre campingpladser - Sjelborg Camping, Darum Camping og Esbjerg Camping - og meldingerne er stort set enslydende. Christian Willadsen fra Sjelborg Camping siger: - Det er jo unfair konkurrence. Når du skal drive en campingplads på lovligt grundlag, er der så mange regler, der skal overholdes. Alt efter, hvor mange turister, fastliggere og antal pladser man har, skal man have et minimum antal toiletter, badekabiner samt bestemte køkkenfaciliteter. Ligeledes skal der holdes en afstand på tre meter i mellem hver campingvogn, og alle brandregler skal overholdes. Desuden skal der kunne ydes førstehjælp på pladsen. Esbjerg Kommune har siden sidste sommer vidst, at der blev camperet ulovligt ved Esbjerg Strand, men man gør ikke noget ved det, fordi det er kommunens eget projekt. Det er pamperi af værste skuffe, siger Christian Willadsen.

Sagen kort JydskeVestkysten har tidligere kunnet fortælle, at også Nature Energy Korskro A/S, der er bygherre på et af verdens største biogasanlæg tæt ved Korskro, for over en måned siden søgt om tilladelse til at lade udenbys håndværkere overnatte på deres byggeplads på Lunde Hovedvej. Men mens biogas-folkene venter på svar fra Plan & Miljøudvalget, har håndværkere siden sommeren sidste år overnattet på byggepladsen ved Esbjerg Strand - uden tilladelse.

Kommunen har været fuldt vidende om, hvad der foregik, for fagforeningen 3F Esbjerg forespurgte allerede i juli sidste år Esbjerg Kommune, om der var givet tilladelse til overnatning, og da svaret var benægtende, sendte 3F Esbjerg en anmeldelse på den ulovlige overnatning. Kommunen har endnu ikke grebet ind.

Tirsdag skal Plan & Miljøudvalget behandle ansøgningen fra Nature Energy Korskro. Får bygherren her tilladelse, vil Esbjerg Strand-projektet også få det.

Plads til 60 vogne Lars og Rikke Bendixen, der ejer Esbjerg Camping, som ligger på Gudenåvej og dermed tæt på byggepladsen, fortæller, at de tidligere havde håndværkere fra Esbjerg Strand-projektet boende. Men en dag sagde håndværkerne farvel - de skulle i stedet bo i campingvogne på byggepladsen Esbjerg Strand, hvor der efter det, de oplyste til Lars Bendixen, skulle etableres en campingby med plads til 60 vogne. En protest til Esbjerg Kommune over for den ulovlige overnatning hjalp ikke, fortæller Lars Bendixen, der kontaktede Esbjerg Kommune første gang i maj sidste år. - Jeg prøvede stilfærdigt at gøre opmærksom på, at det da ikke kunne være lovligt, men jeg er mere eller mindre blevet ignoreret og har fået den ene søforklaring efter den anden. Siden vi overtog campingpladsen i 2015, har vi investeret i alt 20 millioner kroner i køb og i en opgradering af pladsen. Tidligere var der ingen ende på, hvor vigtigt Esbjerg Kommune syntes, det var, at der er campingpladser nok til turisterne. Vi løfter vores del af arbejdet med at skaffe turister til Esbjerg Kommune, men det kan da ikke være meningen, at kommunen på den måde skal tage brødet ud af munden på os. Som jeg ser det, ønsker Esbjerg Kommune at tage hensyn til de store udenbys erhvervsdrivende, der arbejder på Esbjerg Strand-projektet, men i samme ombæring tramper de altså på os mindre erhvervsdrivende, der lægger skatten her i kommunen, siger Lars Bendixen.