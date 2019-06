Ulla Tørnæs er klar til Borgen for syvende gang

Esbjerg: Med et personligt stemmetal på 2.432 personlige stemmer i Esbjerg Bykreds og Fanø, svarende til hver fjerde Venstrestemme i kredsen, er den erfarne Ulla Tørnæs tilbage i Folketinget, klar til sin syvende omgang på Christiansborg.

Det står klart efter, at de personlige stemmer nu er talt op, og Ulla Tørnæs sætter sig på et af Venstres seks kredsmandater i Sydjyllands Storkreds.

Ulla Tørnæs fik også et godt personligt valg med 2.138 stemmer i Esbjerg Omegnskreds samt i Vardekredsen med 865 personlige stemmer. Dermed ender hun sammenlagt på knap 7.000 personlige stemmer, eller helt præcis 6.974 stemmer i Sydjyllands Storkreds.

Senest, Ulla Tørnæs var på valg, var i 2011. Dengang fik Venstre endnu flere stemmer end den fremgang, partiet fik onsdag, og Ulla Tørnæs opnåede da godt og vel 9.000 personlige stemmer i storkredsen, de 3.419 stemmer fik hun i Esbjerg og på Fanø.

I 2014 blev hun valgt til Europa-Parlamentet, men to år senere blev hun hentet hjem som uddannelses- og forskningsminister. Senere blev hun udviklingsminister.

Ulla Tørnæs gik til valg på at "trække Danmark mod vest" og sørge for at bære lokale sager til bordet på Christiansborg - uanset om det blev i en Venstreregering eller i oppositionen. Ud over et mål om at sikre en bred vifte af uddannelser i landsdelen har Ulla Tørnæs også fokuseret på den grønne omstilling og en fortsat stram udlændingepolitik som sine mærkesager, ligesom hun fortsat vil arbejde for, at hovedvej 11 fra Korskroen til Varde bliver udvidet, sådan som regeringen og Dansk Folkepartis trafikudspil tidligere på året lagde op til.