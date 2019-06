Ukendt mand blottede sig for 14-årig i Esbjerg

En kun 14-årig pige blev lørdag aften udsat for en blufærdighedskrænkelse i Esbjerg. Manden skulle være kørende i en sølvgrå bil.

Blufærdighedskrænkelse: Lørdag aften klokken 22.47 anmeldte et forældre par, at deres 14-årige datter havde passeret en mand, som havde blottet sit lem foran hende. Pigen skulle på cykel have passeret den endnu ukendte gerningsmand på Golfvej i Esbjerg.

Den 14-årige pige har forklaret, at manden trak sine bukser ned og viste hende sit lem, da hun cyklede forbi ham. Han skulle have stået ved en sølvgrå personbil på gerningstidspunktet.

- Vi arbejder videre med det, men lige nu er detaljen om den sølvgrå personbil det eneste vi har i sagen, fortæller vagtchef Torben Møller fra Syd- og Sønderjyllands Politi.