Uheldsramt rundkørsel bliver alligevel ikke til lyskryds

Ribe: Da der på et møde i teknik & byggeudvalget 19. maj 2017 blev prioriteret midler til trafiksikkerhedsfremmende projekter, var det ene, at rundkørslen Obbekjærvej/Nørremarksvej skulle omdannes til et signalreguleret kryds som følge af en række cyklistuheld i denne rundkørsel.

Men nu viser det sig, at man trods otte uheld over de forgangne år alligevel ikke vil omdanne rundkørslen, men i stedet forbedre den nuværende rundkørsel.

Den efterfølgende planlægning af projektet har nemlig vist, at der er flere uforudsete forhold, der taler imod anlæggelse af et signalanlæg, og dette har kommunens forvaltning meddelt teknik og byggeudvalget, som har emnet på dagsordenen til deres møde fredag 1. juni.

- Jernbanen har i den grad drillet os. Det er noget, vi i længere tid har arbejdet med at få til at arbejde sammen, for af sikkerhedsmæssige hensyn skal et signalanlæg kunne tage hensyn til BaneDanmarks signaler, så der ikke sker kødannelse over skinnerne, siger drift og anlægschef ved Esbjerg Kommune, Morten Andersson og forklarer, at rundkørslen i dag er beliggende 40 meter fra BaneDanmarks jernbaneoverkørsel på Obbekjærvej.