Uenighed om forløb af ny cykelsti til Vadehavscentret

Hos flere borgere i landsbyen Sdr. Farup er der utilfredshed med, at Esbjerg Kommune vil føre ny cykelsti til Vadehavscentret udenom byen. Udvalgsformand siger, at det er for dyrt at lave linjeføringen igennem byen.

Sdr. Farup: Når Esbjerg Kommune snart skal igang med at anlægge en længe ønsket cykelsti fra Øster Vedsted til Vadehavscentret i Vester Vedsted, så ligger det fast, at stien skal gå langs Øster Vedsted Vej og Sdr. Farup Vej til Vester Vedsted, hvor den skal dreje mod vest og nå Vadehavscentret ad de små grus- og markveje Kløjsvej og Ulvehøjvej. På hvilken side af vejene, cykelstien skal føres er endnu ikke på plads, og meget tyder på, at der kan komme et stort bump på vejen ved Sdr. Farup, hvor kommunens linjeføring fører cykelstien øst og syd om byen istedet for igennem selve Sdr. Farup. Netop den løsning er man lokalt lodret uenige i, for på et nyligt afholdt borgermøde var der ifølge beboer og talsmand for byens borgere, Kjeld Andreasen, enighed om, at cykelstien bør føres ind igennem Sdr. Farup. - Vi forstår ikke kommunens linjeføring. Vi har holdt møde med kommunen, og skal nok finde en løsning, men vi synes det er mærkeligt, at man vil føre den igennem et skovområde, hvor ingen vil cykle når det er mørkt, og hvor børn tidligere ikke måtte opholde sig på grund af ulvefare. Nu vil man så lave en cykelsti i samme område, siger Kjeld Andreasen.

Accepterer det Men løsningen om en sti ind igennem Sdr. Farup bliver afvist af formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S). - Det kan ikke lade sig gøre, og det håber jeg man har forståelse for. Det er økonomien ikke til, for der er ikke sat penge af til det. Det er i forvejen et dyrt projekt, og selv om det ville være fint at få en cykelsti ind igennem byen, er det ikke så ligetil i forhold til blandt andet eksproprieringer, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at der heller ikke kommer lys på den nye cykelsti, der vil gå ud over marker og løbe op ad et skovområde ved Vester Vedsted. Kan resultatet blive at man dropper en ny cykelsti, hvis man i Sdr. Farup insisterer på den skal føres igennem byen? - Vi dropper ikke projektet. Økonomien er på plads, og siger vi nej nu, så kommer der ikke en cykelsti de næste 20 år, så det vil være dumt, men vi vil meget gerne i dialog med borgerne om, hvilke løsningsmuligheder, der er, siger Søren Heide Lambertsen. Kjeld Andreasen ved godt, at det er Esbjerg Kommune, den tager den endelige beslutning. - Vi er nødt til at acceptere, hvad kommunen siger, men det er beboerne i Sdr. Farup, der i sin kom med idéen om en cykelsti, og set på den baggrund synes jeg det er underligt, at man så fører en cykelsti uden om byen. Men vi har et godt samarbejde med kommunen, og jeg er sikker på, at vi sammen med kommunens ingeniører nok skal finde den bedst mulige løsning, siger Kjeld Andreasen.