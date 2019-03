Søndag eftermiddag fik den ikke for lidt, da 150 udviklingshæmmede og deres familier fyldte Musikhuset i Esbjerg med sang, dans og fest til tonerne af Kim Larsens musik.

ESBJERG: Hele Danmarks Kim Larsen var der af gode grunde ikke. Men så er det godt, at sangeren og guitaristen Jan Carlsen - under kunstnernavnet Lune Carlsen - søndag eftermiddag var med i Musikhuset i Esbjerg. Han både ligner, synger og fremtræder som den ægte vare, og når klassikere som "Susan Himmelblå", "Jutlandia" og "Tarzan Mama Mia" fremføres fra scenen er det svært at sidde stille og være andet end i godt humør.

Og det var de så, de 150 udviklingshæmmede i alle aldre, som sammen med deres familier deltog i LEV festen, hvor der foruden Lune Carlsen var masser af anden sang og musik på programmet: Ann og Aberne, Blue Birds, Keinstein - og så var der også ansigtsmaling, ballondyr og folkedans.

25-årige Elisabeth Højriis Thomsen fra Ribe var med til den store fest, og hun er begejstret.

- Jeg er her sammen med mine venner. Vi hygger os rigtig meget. Det allerbedste er Kim Larsen-musikken. Jeg er stor fan af Kim Larsen, lød det fra den unge udviklingshæmmede kvinde, som bor i egen lejlighed i Ribe og arbejder på et beskyttet værksted i tilknytning til Udviklingscenter Ribe