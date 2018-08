Herefter er der ikke sket meget med grunden ved den store indfaldsvej. Flere har således henvendt sig til avisen, fordi de undrer sig over, hvorfor der ikke sker noget. De bemærker blandt andet, at et stort til salg-skilt ikke længere er placeret på grunden.

På den store grund i Storegade har Dat-Schaub forarbejdet tarme fra svin siden 1893, men eftersom virksomheden med tiden blev omringet af beboelse blev det mere og mere klart, at den var uheldigt placeret, og for cirka fire år siden rykkede det Danish Crown-ejede datterselskab produktionen til nye moderne faciliteter på Estrupvej ved den tidligere slagteri.

Dat-Schaub var oprindeligt på tyske hænder. Der var fire ansatte i begyndelsen, da det hele begyndte i Storegade. I 1907 blev der oprettet en afdeling i København, og da en række andelsslagterier i 1921 overtog virksomheden, flyttede hovedkvarteret til København.I dag har Dat-Schaub produktion og salg i det meste af verden, men i Esbjerg er der en relativ lille afdeling tilbage. Faciliteten i Esbjerg beskæftiger omkring 40 ansatte. Dat-Schaub er en ganske lukrativ forretning. Sidste år omsatte virksomheden for fire milliarder kroner med et driftsresultat på 424 millioner kroner.

Fortsat til salg

Men der arbejdes fortsat på at sælge grunden, forsikrer Jan Roelsgaard, administrerende direktør hos Dat-Schaub i København.

- Grunden er skam fortsat til salg, men nogle gange er man nødt til at strikke noget sammen i en lokalplan for at beskrive, hvad der skal ske med grunden. Det har vi en developer til at kigge på, forklarer Dat-Schaub-direktøren.

Han kan imidlertid ikke sige noget om, hvilke tanker og idéer der arbejdes med på den store grund, ligesom han ikke kan fortælle, hvad det vil koste at erhverve ejendommen. I 2011 blev grunden handlet til sit nuværende ejerskab i Dat-Schaub A/S for 44 millioner kroner, hvilket også nogenlunde matcher den offentlige vurdering af ejendommen.

Tidligere har det Herningbaserede entreprenørfirma KPC Byg arbejdet med planer om et kombineret bolig- og varehusprojekt på grunden. Det var dengang man overvejede at flytte den daværende Føtex på hjørnet af Storegade og Ringen til Dat-Schaub-grunden.

Også boligforeningen Esbjerg almennyttige Boligforening har tidligere forhandlet med Dat-Schaub med planer om at opføre 150 boliger på grunden.