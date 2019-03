Leder af Vadehavscentret Klaus Melbye ærgrer sig over, at det ikke har været muligt at finde penge til at finansiere en udvidet buskørsel til Vadehavscentret. Arkivfoto: René Aunsbjerg Fogh

Politikerne i kommunens teknik & byggeudvalg kunne ikke finde pengene til at udvide buskørslen til Vadehavscentret. Udvidelsen vil koste 265.000 kroner, og nu venter sagen så på en afgørelse ved de kommende budgetforhandlinger, som først går i gang i september.

VESTER VEDSTED: I forbindelse med gentænkningen af den kollektive trafik i Esbjerg Kommune i sommeren 2017 vedtog man en række nye servicekriterier. Her har man blandt andet sat en nedre grænse for turistmål, der nu skal kunne mønstre 100.000 besøgende årligt for at være defineret som et niveau 3 trafikknudepunkt. Et niveau 3 trafikknudepunkt betjenes med en bus i timen på hverdage og halv frekvens i weekenden. I 2018 havde Vadehavscentret i Ribe cirka 90.000 gæster, og centret regnes derfor akkurat ikke som et trafikkundepunkt. Forskellen betyder, at centret i stedet må nøjes med at blive betjent med lokalrute 411, der har seks daglige afgange på skoledage fra uge 17 til 41. Derudover er centrets gæster henvist til Flextur.

Klaus Melbye, leder af Vadehavscentret, mener forudsætningen for den måde at opgøre antallet af gæster på er problematisk. - Hvis man tager vort årlige besøgstal og lægger det sammen med antallet af gæster til Mandøbusserne nærmer vi os jo i stedet 200.000 årlige gæster. Og der kommer jo rigtig mange gæster til Ribe, som ikke kommer i bil. I weekenderne har de ikke mulighed for at komme på besøg på Vadehavscentret, fordi der ikke går nogen bus herud. Det er meget ærgerligt, fordi vi jo i høj grad satser på bæredygtig turisme i hele Vadehavsområdet. Og i den sammenhæng vil muligheden for at komme med bus herud jo passe rigtig godt ind, konstaterer Klaus Melbye. Som følge af Vadehavscentrets tidligere indsendte høringssvar bad politikerne i Teknik & Byggeudvalget i november forvaltningen om at undersøge muligheden for at forbedre busbetjeningen. Der er enighed om, at den bedste løsning er, at kørselsperioden udvides, så centret betjenes alle dage fra marts til oktober på de sæsonafgrænsede afgange på hverdage og med fire afgange lørdag, søndag og helligdage. Problemet er, at pengene mangler. Løsningen koster cirka 265.000 kroner om året, og de penge kan man ikke finde.

Mange penge I stedet har politikerne i Teknik & Byggeudvalget besluttet, at forslaget om at forbedre busdækningen af Vadehavscentret oversendes til de kommende budgetforhandlinger i efteråret. - Vi havde håbet, at man ved flytte rundt på nogle afgange, kunne finde en udgiftsneutral løsning, men det har desværre ikke været muligt. Man kan da godt ærgre sig over, at det ikke er noget, vi bare lige sådan kan sætte i værk, og at det i stedet skal igennem hele det politiske system. Men den kommunale kasse er så presset lige nu, at vi ikke kan finde 300.000 kroner at smide efter det her, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S). Klaus Melbye ærgrer sig over, at det ikke har været muligt at finde penge til at finansiere en udvidet buskørsel til Vadehavscentret, men vælger alligevel at se positivt på, at sagen tages med til budgetforhandlingerne. - Det viser, at politikerne har en vilje til at løse problemet. Og så må vi bare erkende, at ting tager tid. Derudover er Esbjerg Kommune generelt en meget stor støtte for os, så jeg er sikker på, at vi også finder en løsning. Forhåbentlig i 2020, så flere mennesker kan komme med kollektiv trafik til Vadehavscentret og ud til Mandøbusserne, siger Klaus Melbye.