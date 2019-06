Udvidelse af rute 11 klar til start efter pinse

Både stort vejarbejde i Ribe Nord og opførelse af ny bro over Ribe Å går for alvor igang efter påske med trafikgener til følge for bilister i området.

- Det er så vidt nu, og tirsdag efter pinse starter man med at få flyttet vejstriber og få sat skilte op. For at genere trafikken mindst muligt, starter dette arbejde tirsdag aften fra kl. 18 og bliver færdig i løbet af natten, siger Claus Prien Tobiasen og forklarer, at der i forbindelse med arbejdet også kan forekomme mere støj end normalt. I forbindelse med flytning af striber, skal dele af de eksisterende vejstriber fræses væk. Dette vil dog være ret kortvarigt og man forventer at være færdig med det støjende fræsearbejde inden midnat.

Claus Prien Tobiasen fra Vejdirektoratet forklarer, at Barslund, der er Vejdirektoratets entreprenør, har afventet færdiggørelsen af DIN Forsyningens ledningsrenovering, så de kunne gå i gang med at udvide vejen mod vest.

Forsvaret igang

Når trafikken er blevet rykket mod den østlige side af vejarealet er der plads til at Barslund kan udvide vejen. De første opgaver består i at rydde arealet, få flyttet diverse ledninger til elektricitet, vand, gas, strøm, kommunikation m.v. samt få lavet afvandingsledninger til det nye vejareal, og man starter umiddelbart nord for virksomheden AH Industries og arbejder sig mod syd til Farupvej.

Claus Prien Tobiasen forklarer, at det vil betyde, at cykelstien på denne strækning vil være spærret for gennemkørsel resten af året, så cyklister istedet kan benytte Nørremarksvej.

- Efter Pinsen starter man med fældning af de træer, som står langs Plantagevej indenfor projektområdet. Arbejdet forventes at tage 3-4 dage, og Forsvaret går ligeledes i gang efter Pinse med at bygge den midlertidige bro over Ribe Å, ligesom man onsdag 12. juni aften og nat vil fjerne en midtehelle ved rundkørslen syd for Farupvej, siger Claus Prien Tobiasen, der ikke tror selve broen bliver sat over åen før efter tirsdag, da der er mange forberedelser forbundet med projektet.