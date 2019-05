Storlandbruget Rønhave ApS har planer om at bygge et kælvningscenter på én af to mulige gårde nær Jernvedlund. Det skaber bekymring hos borgerne i byen.

- Da vi for snart to år siden sendte vores ansøgning ind til kommunen, søgte vi til begge gårde for at kunne spille på to heste. Vi har i flere år ledt efter et egnet sted til et sådan center, og begge gårde er egnet i forhold til nabobebyggelse og natur. Men vi vil kun bruge den ene gård til et kælvningscenter, understreger Jørn Kjær Madsen, der dog ikke kan love, at hvis der gives miljøgodkendelse til Puggårdsvej, at man så ikke vil udvide begge steder på sigt.

Jernvedlund: Jørn Kjær Madsen, som er indehaver af storlandbruget Rønhave ApS, har en drøm. Han vil gerne have bygget et kælvningscenter, og til det har han udset sig én af to gårde på hver sin side af Jernvedlund, henholdsvis Jernvedvej 200 og Puggårdsvej 64. Han har søgt og fået miljøgodkendelse til udvidelsen af gården på Jernvedvej, og derudover også søgt - men endnu ikke fået - selvsamme til gården på Puggårdsvej, og det er der ifølge Jørn Kjær Madsen en god forklaring på.

Rønhave ApS, der ejes af Jørn Kjær Madsen, har lejet jorden og står for driften af gårdene på både Jernvedvej 200 og Puggårdsvej 64. Begge ejendomme er ejet af Lars Lund Hansen.Udvidelsen på Jernvedvej skal efter planen omfatte tre ny kostalde på hver cirka 5.000 kvm, en kalvestald, tre gyllebeholdere og et par tilbygninger. Hvis udvidelsen sker på Puggårdsvej vil der blive bygget tre stalde på hver 9.000 kvm, en kalvestald, et malkecenter på 2000 kvm, et plansiloanlæg på 5.000 kvm samt tre store gyllebeholdere. I alt vil der skulle bygges på 4,5 ud og 7 hektar jord ud. Ansøgningen om miljøgodkendelsen til Puggårdsvej er for tiden i offentlig høring frem til 21. maj.

Ikke egnet til trafik

Ud over at der udvides med så mange dyreenheder, vil der også ske en stor stigning i kørsler til og fra de to gårde. Ifølge analyser vil det handle om mellem tre og fire gange så mange transporter som i dag - op til 7.780 kørsler om året. Og hvis det ender med at blive Puggårdsvej, der skal rumme kælvningscentret, så vil omkring halvdelen af de kørsler gå gennem Jernved/Jernvedlund.

Det er noget, som bekymrer borgere i byen.

- Puggårdsvej er slet ikke egnet til den slags trafik, der vil komme. Vejen er smal og snoet med bløde rabatter, så der vil uden tvivl opstå farlige situationer med andre biler og cyklister. Krydset ved Gørdingvej er også farligt. Jeg håber, at kommunen har velvilje til at skabe ordentlige trafikale forhold, hvis det ender med, at der skal bygges på Puggårdsvej 64, siger Hanne Bjerre, der er én af flere berørte, hvis der skal bygges på Puggårdsvej.

Hun tilføjer, at man også er bekymret over forurening, lugt og manglende udsyn, da kælvningscentret i så fald vil komme til at ligge på det højeste sted i gamle Ribe Amt. Derfor mener hun også, at en placering på Jernvedvej er bedre, blandt andet grundet vejen og cykelstien. Men uanset, hvad der vil ske, så håber Hanne Bjerre på, at byens fællesudvalg bliver involveret.

- Hvis begge ejendomme får miljøgodkendelse, så håber vi, at vi kan få en form for indflydelse og give vores besyv med. Jeg frygter, at det ender med at blive to store bedrifter, selv om det kun er planen at bygge et sted, og hvis det sker, så frygter jeg, det vil gå ud over Jernvedlund i forhold til huspriser og folk, der flytter væk, siger Hanne Bjerre

- Jeg kan godt forstå de frustrationer, som borgerne i byen har. Og vi vil gerne i dialog med folk, så flest muligt bliver tilfredse, siger Jørn Kjær Madsen.