Udvalgsmedlem om vaskehal-sag: Det er jo ren sognepolitik

Medlem af Plan & Miljøudvalget, Hans Erik Møller(S), giver ikke meget for, at tre udvalgsmedlemmer på tirsdagens udvalgsmøde var imod, at firmaet OK a.m.b.a. skulle have lov til at opføre vaskehal centralt i Bramming. Sognepolitik og en gratis omgang, når alt viser, at det ikke er til kommunens bedste, mener han.

Ribe: Medlem af Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg, Hans Erik Møller(S), forstår ikke, hvorfor tre af udvalgskollegerne på tirsdagens møde valgte at stemme imod, da udvalget skulle tage stilling til, hvorvidt firmaet OK a.m.b.a. skulle have lov til at opføre en vaskehal på en grund i det centrale Bramming.

- Der er nogle af medlemmerne, som jeg mistænker for at ville score en gratis omgang her. Jeg tror ikke, at de selv tror på, at der vil kunne opnås et flertal, når den skal i byrådet. Så bliver det jo ren sognepolitik, når man hellere vil dette frem for at tænke på, hvad der er til kommunens bedste, siger Hans Erik Møller, der begærede sagen i byrådet, efter at en afstemning i sagen var endt 3-3, idet udvalgsformand Karen Sandrini (S) ikke var til stede på grund af sygdom.

- Vi er jo ude i en situation, hvor man ad to omgange har en indstilling fra forvaltningen, der taler imod, ligesom der er et juridisk notat, som jeg mener, er klokkeklart. Det kan man ikke stemme imod, men alligevel er der nogle, der er klar til at tage beslutninger, der vil være ansvarpådragende for kommunen, siger Hans Erik Møller.