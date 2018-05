Udvalgsmedlem forstår ikke kritik af brorenovering i Ribe

Medlem af Esbjerg Kommunes teknik & byggeudvalg, Alex Sørensen (V) er uforstående over for den store kritik på lokale facebooksider omkring renoveringen af Dagmarsgadebroen, der skal foregår hen over sommermånederne. Det kan ikke foregå på andre tidspunkter, forklarer han.

Ribe: Efter at Esbjerg Kommune mandag sendte en pressemeddelelse ud om, at man i maj måned går i gang med en omfattende renovering af den gamle Dagmarsgadebro, der ikke er blevet renoveret siden 1969, har kritikken og diskussionen bølger på lokale facebooksider.

Blandt andet får Esbjerg Kommune at vide, "Hvorfor er det at de altid skal rode med noget når det bliver turist sæson" og "Hvorfor er der ingen politikere der kan/vil bruge hovedet til at tænke med i vore dage?" lyder to konstruktive indlæg, mens andre ikke forstår, hvorfor man ikke har etableret den elektroniske parkeringshenvisning, før man kaster både indbyggere og turister ud i omkørsler i Ribe for blandt andet at finde rundt mellem byens P-pladser.

Byrådsmedlem Alex Sørensen, der sidder i kommunens teknik & byggeudvalg, har selv forsøgt sig i debatten på en facebookside med en saglig kommentar om, hvorfor man netop laver broarbejdet i sommermånederne, men facebookbrugerne fortsætter med at klage over, at man lukker denne centrale bro i sommermånederne, om man så ikke midlertidigt kan åbne gågaden for trafik og hvad der nu sker med parkeringen i Ribe, som jo i forvejen er noget der klages ganske meget over i Ribe.

- Jeg kan godt forstå, at folk er frustrerede og irriterede over, at broen nu lukkes, men det kan ikke være anderledes. Ellers bliver den farlig at køre på. Nu skal det altså laves, og vi gør det jo ikke for at generer nogen, siger Alex Sørensen og forklarer, at blandt andet støbearbejdet skal laves når det er tørt og varmt, og at man ikke kan gøre det på kortere tid end den periode fra 29. maj til sidst i september, der allerede er afsat.