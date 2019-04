Esbjerg Kommune: Mandag deltog Susanne Dyreborg (DF) i en politik paneldebat på Rybners, selvom hun havde et udvalgsmøde i Børn & Familieudvalget. Det møde havde hun meldt afbud til på grund af opgaver på hendes arbejde på UC Syd, lyder hendes forklaring.

Om Susanne Dyreborgs fravær fra udvalgsmødet var legalt eller ej, vil udvalgsformanden ikke forholde sig til. Dog mener hun, at det handler om prioritering og folketingsvalg.

- Det er hende (Susanne Dyreborg, red.), der skal prioritere sin tid. Jeg håber, at man deltager så meget som overhovedet muligt i udvalgsmøderne. Men der er jo et folketingsvalg lige om lidt, og valgdebatterne skal hun selvfølgelig også deltage i, men det skal jeg ikke være dommer over, siger Diana Mose Olsen (SF), formand for Børn & Familieudvalget.

Fravær fra udvalgsmøderne er ikke et generelt problem, ifølge udvalgsformanden.

- Jeg synes ikke, at vi har meget fravær i udvalget. Vi har derimod meget engagerede politikere i vores udvalg, og der er ingen, der stikker ud i forhold til at have mere fravær. Hvis man ikke kan deltage i et udvalgsmødet, forventer vi, at personen holder sig ajour med de beslutninger, der bliver taget, siger Diana Mose Olsen.