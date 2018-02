Udvalgsformand tager fat på forvaltningen om istapper

- Jeg kan kun forholde mig til, at forvaltningen har vurderet, at de resterende ikke er til fare. Men derfor vil jeg alligevel snarest tage fat på forvaltningen igen for at undersøge, om vi måske skal kigge på det endnu engang, og om der er noget, vi kan gøre for at forhindre det i fremtiden, siger Søren Heide Lambertsen.

- Forvaltningen har besigtiget broerne med istapper, som krydser Vestkystvej, og vurderingen er, at de ikke hænger ud over vejbanen. Dermed bør de ikke kunne udgøre nogen yderligere fare, siger Søren Heide Lambertsen.

Første gang

Udvalgsformanden understreger dog, at det umiddelbart virker til at være første gang, at en istap har ramt nogen på vejen.

- Hverken jeg eller de ansatte i forvaltningen kan huske, at det er sket før. Men det er helt sikkert noget, som vi kommer til at være meget opmærksomme på i fremtiden, siger Søren Heide Lambertsen, som har fuld forståelse for, at det var en chokerende oplevelse for Bjarne Winther.

- Jeg kan sagtens forstå, at han er blevet voldsomt forskrækket. Med al den fokus der har været på stenkast, så må det have været en frygtelig oplevelse, siger Søren Heide Lambertsen.