Udvalgsformand om sparekatalog: Det er som frygtet

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S) er blandt andet ikke enig i, at det er en god idé at nedjustere antallet af affaldsspande i det offentlige rum. Han frygter, at det på sigt vil give en merudgift, fordi man i så fald risikerer at skulle hyre nogen til at gå og samle affald op i stedet. Arkivfoto: Martin Ravn

Der skal bruges flere penge på busser og færre penge på blomster. Det er direktionens vurdering efter at have gennemgået Teknik & Byggeområdet med en tættekam forud for årets budgetforhandlinger. Udvalgsformanden er dog langt fra enig i alle spareforslagene.

Esbjerg: Serviceforringelser kan meget vel blive en realitet. Det står klart efter offentliggørelsen af direktionens budgetforslag mandag aften. Med udsigt til effektiviseringer for 300 millioner over hele linjen er der ingen forvaltningsområder, der går fri - heller ikke Teknik & Byggeområdet. - Der er ingen tvivl om, at det bliver et hårdt budget. Det er, som jeg har frygtet, og hvis der er politisk opbakning til direktionens budget-i-balance, medfører det en række serviceforringelser, siger udvalgsformand Søren Heide Lambertsen (S). Direktionens sparekatalog indeholder blandt anden lukninger af en række lege- og lejrpladser, ligesom flere tissetrængende esbjergensere kan komme i bekneb, hvis der er politisk opbakning til idéen om at nedlægge eller vinterlukke en række offentlige toiletter. Derudover foreslår direktionen at skære i antallet af skraldespande og blomsterkummer i midtbyen og i antallet at blomsterløg i rundkørslen ved Strandby Plads. Derudover kan der findes besparelser ved at sætte færre juletræer op i december. - Man har virkelig været området igennem med tættekam for at finde steder, hvor man kan spare. Der er selvfølgelig forskel på "nice to have" og "need to have", men kan også næsten bliver for småt. Jeg er i hvert fald ikke enig i, at det er en god idé at nedjustere antallet af affaldsspande i det offentlige rum. Mon ikke det på sigt vil give os en merudgift, fordi der så skal hyres nogen til at gå og samle affald op, påpeger Søren Heide Lambertsen.

Budgetforhandlinger Mandag aften offentliggjorde Esbjerg Kommunes direktion spareforslag som oplæg til politikernes kommende budgetforhandlinger.I det såkaldte budget-i-balance er der indsat effektiviseringer for omkring 300 millioner kroner over den fireårige budgetperiode. Særligt ældreområdet, skole- og børnepasning samt i nogen grad voksenhandicapområdet bliver ramt, mens Teknik & Byggeområdet slipper billigere.



De politiske budgetforhandlinger indledes i næste uge ovenpå to dages budgetseminar på Hotel Legoland.

Flere millioner til busserne Mens der skal spares over en bred kam, holdes hånden over områdets to sværvægtere, den kollektive trafik og den kommunalt ejede lufthavn. Begge områder har kurs mod massive overtræk, og derfor foreslår direktionen, at man i stedet lapper hullerne med ekstra milliontilskud til driften på henholdsvis 17,4 og 18,8 millioner kroner. Hos Sydtrafik er forklaringen på pengemanglen blandt andet, at man forventer et fald i indtægterne i de kommende år, fordi man i marts udrullede en prisreform i samarbejde med de andre trafikselskaber vest for Storebælt. Reformen medførte store prisstigninger for Rejsekorts-passagerer i Esbjerg. - På sigt vil vi gerne have flere til at bruge bussen, og med de investeringer, man har lavet i den kollektive transport de senere år, så giver det ingen mening at begynde at skære ned nu, siger Søren Heide Lambertsen.