Udvalgsformand om P-forhold ved Ribe Katedralskole: En vanskelig situation

Endnu er det ikke fastlagt, hvad der skal ske med parkeringen på Damvej og Holmevej i Ribe, efter at fusion mellem Ribe Katedralskole og Handelsgymnasiet Ribe har skabt øget behov for parkeringspladser omkring skolen. Formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, besøgte torsdag området.

Blandt andet afkræftede Søren Heide Lambertsen, at politikerne i Teknik & Byggeudvalget har besluttet at indføre to timers parkering på Damvej og Holmevej, selvom dette rygte florerer på sociale medier om Ribe.

Lokalt har debatten kørt i lang tid om, hvordan man skal håndtere parkeringsforholdene, efter at Ribe Katedralskole ved årsskiftet smeltede sammen med Handelsgymnasiet Ribe, og dermed kom til at huse 770 elever, og torsdag var formand for kommunens Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen, (S), på besøg på skolen for selv at forklare både rektor Kristian Bennike og skolebestyrelsesmedlem og tidligere elevrådsformand, Søren Schrøder, hvor sagen står netop nu.

I december 2018 fik Søren Heide Lambertsen overrakt en underskrifter fra stort set samtlige beboere på Damvej og Holmevej, der alle ønskede nye parkeringsregler på de to veje. Dengang forklarede udvalgsformanden, at der i udvalget var bred enighed om at indføre en to-timers parkeringszone.Søren Heide Lambertsen forklarer, at en kommende løsning vil gælde for både Damvej og Holmevej.

Mange overvejelser

Søren Heide Lambertsen henviser blandt andet til, at man gerne vil være sikre på, om beboerne på Holmevej og Damvej nu også ønsker en to timers parkering, fordi det vil betyde, at beboerne heller ikke selv kan parkere foran deres egne huse uden at være i fare for at få en parkeringsbøde.

- Vi har drøftet det meget, men det er vanskelig situation. Der er flere ubekendte faktorer i sagen, og vi er nødt til at have fakta på plads, før vi beslutter eventuelt at flytte biler fra Damvej og Holmevej til P-syd, siger Søren Heide Lambertsen og forklarer, at man arbejder med løsninger om at ændre p-pladsen for autocampere til almindelige p-pladser samt at lave en ny plads syd for P-syd.

I dag bruges autocamperpladsen af personbiler, og det er tilladt. Men kun hvis der holder én bil i de store båse. Hvis der holder to er det ulovligt, og hvem skal så have bøden. Og lukker man autocamperpladsen, hvor skal de så flyttes hen?

Dette er blot nogle af de spørgsmål politikerne skal overveje, inden der tages en milliondyr beslutning, men rektor Kristian Bennike ser gerne, at kommunen laver en to timers parkering på de to veje, men generelt mener han ikke det er skolens pligt at sørge for parkering til skolens elever.

- Vi sørger for elevernes uddannelse, og så må det andet være op til kommunen som parkeringsmyndighed, siger Kristian Bennike og nævner i samme ombæring, at Ribe Katedralskole én gang har betalt mere end 400.000 kr. til kommunens parkeringsfond, men at man aldrig har fået en erstatning for de omkring 15 p-pladser, der blev fjernet ved skolens udvidelse vestover.