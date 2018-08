Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini, og direktøren for Fiskeri- & Søfartsmuseet, David Dupont-Mouritzen, vil oprette et såkaldt kystlotteri, hvor borgere kan samle affald på stranden og vinde præmier.

Konstruktionen er super-enkel, og formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), har forelsket sig i idéen under et møde i KIMO (Kommunernes Internationale Miljø Organisation). Modellen findes i Norge, hvor man kan vinde fine præmier som ophold på strandhoteller, kunst, fiske-grej, camping-grej, sejlkurser og meget andet.

Onsdag den 26. september fra klokken 14.30 er Fiskeri- & Søfartsmuseet vært for et kommunalt arrangement med fokus på affald, nemlig Ice & Waste. Der er tale om et kunstforløb om klima og bæredygtighed for og med børn, som kulminerer i en performance-installation i museets hvalhal. Ledet af dagen er Christian Schrøder og Pernille Bach fra Teaterværkstedet Madam Bach.

Helt naturligt

- I KIMO samarbejder vi som en ud af i alt 17 kystkommuner om varige løsninger på havforurening, såkaldt marint affald, paraffin-forurening (paraffin stammer fra skibe, der renser deres tanke til havs i stedet for at gøre det på kontrollerede anlæg i havne, der er indrettet til det, red.) og meget andet. Det var under et debatmøde i KIMO, inspirationen fra Norge dukkede op, og jeg ser gerne, at vi i Esbjerg Kommune går forrest og udvider samarbejdet til de andre kystkommuner, siger Karen Sandrini, der har forelagt idéen for direktøren for Fiskeri & Søfartsmusset, David Dupont-Mouritzen.

Fiskeri- & Søfartsmuseets direktør finder det "helt naturligt", at museet bliver ét af flere knudepunkter langs kysten.

- For det første har vi jo åbent 361 dage om året, så det vil være let at hente og aflevere hos os. For det andet har vi jo også en udstilling om olie fra Nordsøen, der som bekendt indgår i plast, så af mange årsager giver det mening, at vi støtter op om tiltaget. Der vil skulle udvikles en mini-udstilling på en platform i butiksområdet, hvor indsamlings-poserne skal være tilgængelige, men det rent praktiske må vi finde ud af, siger David Dupont-Mouritzen, der ikke er i tvivl om behovet for at gøre en indsats på området: