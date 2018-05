Udvalgsformand lyttede til trafikale løsningsforslag i Bramming

Udvalgsformand Søren Heide Lambertsen fra kommunens Teknik & Byggeudvalg var mandag i Bramming for at lytte og modtage inputs i forhold til eventuelle trafikfremmende foranstaltninger omkring to farlige kryds i det nordlige Bramming, hvor en 23-årig mand i sidste uge mistede livet.

Udvalgsformanden mødtes med Bent Schmidt, der bor på Nøråvej i den nordlige del af Bramming, og med til mødet var også formand for Bramming Lokalråd, Jørgen Holberg. Bent Schmidt bor tæt på krydset Nøråvej/Størsbølvej/Fiskerivej, og netop disse to kryds har man i mange år bedt kommunen om at prioritere i forhold til trafikfremmende foranstaltninger. I Bent Schmidts køkken fik de tre sig en god snak om, hvad der eventuelt kan gøres fremover, hvis Esbjerg Kommune at se Brammings vej, når man til efteråret skal prioritere midler fra den kommunale pulje til trafikfremmende foranstaltninger.

Bramming: Formand for Esbjerg Kommunes Teknik & Byggeudvalg, Søren Heide Lambertsen(S), var mandag i Bramming for at lytte og tale med Bramming-borgere oven på sidste uges alvorlige ulykke i krydset Brammingborgvej/Kirkebrovej, hvor en 23-årig mand mistede livet.

Trafikken øges

- Vi forsøger altid at fremme sikkerheden mest muligt, og at der sker en ulykke som denne drager selvfølgelig opmærksomheden mod Bramming. Derfor vil de to kryds være med i vores overvejelser, men vi vil som altid forsøge at prioritere midlerne bedst muligt, siger Søren Heide Lambertsen, der brugte dagen på at lytte til de mange konstruktive input, Bent Schmidt og Jørgen Holberg kom med.

- Hidtil har vi primært ønsket forholdene forbedret for cyklisterne, men vi vil nu se på de overordnede forhold sammen med kommunen, for der sker for mange uheld på strækningen ved de to kryds, siger Bent Schmidt, der i syv år har fulgt udviklingen i krydset ved Brammingborgvej, mens han helt siden Bramming Kommunes tid har gjort opmærksom på de farlige forhold for både biler og cyklister omkring Nøråvej.

Jørgen Holberg gjorde opmærksom på, hvordan industrien i det nordlige Bramming vil blive intensiveret i de kommende år, ligesom udstykninger i Vestparken og Stejlgårdsparken også vil medføre, at trafikken mellem Kirkebrovej og motorvejen vil blive øget over de kommende år.

- For os er det rigtigt godt at komme ud og få de lokale input. Udfordringen er jo, at der er mange kryds med lignende udfordringer rundt omkring i kommunen, så vi er fra kommunens side nødt til at prioritere, men man har en god pointe her i Bramming i forhold til, at trafikken på Størsbølvej og Kirkebrovej i hvert fald ikke bliver mindre i de kommende år, siger Søren Heide Lambertsen.