Udvalgsformand holder fast: Vi så ikke kort over linjeføring

Formanden for Plan & Miljøudvalget fastholder, at hun og udvalget ikke har fået forevist detaljeret kort over Energinets forslag til linjeføring af kommende højspændingsforbindelse. Energinet slår dog fast, at det skete.

- Jeg havde bedt om at få Energinets foreløbige linjeføring op under "information og forespørgsler" til det seneste udvalgsmøde. Under drøftelsen af dette punkt blev der givet udtryk for en klar fornemmelse af, at nogle borgere mener, vi fik en helt konkret linjeføring vist på en powerpoint tilbage på mødet i maj. Det har vi ikke fået. Men nysgerrigheden var da brændende stor for at se det, der blev fremlagt os via den powerpoint. Der ligger et kort i powerpointen, som virker ubekendt, siger Sandrini, der "står 100 procent ved" den udtalelse, hun kom med i JydskeVestkysten om indholdet af mastemødet i maj.

Esbjerg Kommune: De fem ud af syv medlemmer i Plan & Miljøudvalget, der var til stede på mødet med Energinet den 7. maj, hvor udvalget fik en fortrolig orientering om Energinets foreløbige forslag til linjeføring gennem Esbjerg Kommune, husker ikke at have fået forevist de detaljerede kort, der rent faktisk er at finde i materialet.

Husker ikke kortet

Her sagde hun blandt andet, at udvalget ikke havde fået forevist præcist, hvor Energinet tænkte opstillet master i Esbjerg Kommune.

- Jeg gengav det, Energinet fremlagde. Jeg kan se i den nu offentlige powerpoint af projektstatus, at der er et ganske detaljeret kort med. Dette mindes jeg samt andre medlemmer af udvalget ikke at have set. Enten er det vist os i ganske kort tid, mens vi har blinket, eller også er det ikke vist. Det kort, jeg refererede til dengang, var et meget udetaljeret kort, som viste en sort streg gennem landkortet. Jeg har i min udtalelse alene forholdt mig til de fakta-områder oplyst under Energinets præsentation for en eventuel nedgravning af kabler, siger udvalgsformanden.

Venstres Kurt Bjerrum var ikke til stede på selve mødet med Energinet, men til gengæld med til at beslutte at begære aktindsigt i folketingsmedlem Anders Kronborgs (S) aktindsigt, fordi udvalget ønskede at kontrollere, om det materiale, Energinet har udleveret til Anders Kronborg, er identisk med det, der blev forevist udvalget.

- Vi havde hørt, at Anders Kronborg havde fået udleveret materiale, der var noget mere udførligt end det, udvalget fik forevist, så vi ville godt se, om det nu var det samme. Fra andre udvalgsmedlemmer fik jeg selv indtryk af, at de på mødet i maj ikke havde set mere end et kort med nogle brede streger, som i forvejen var kendt i offentligheden, siger Kurt Bjerrum.