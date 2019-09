Udvalgsformand går ind i sagen om vold på Rørkjær Skole

En pige i 3. klasse på Rørkjær Skole har i årevis været udsat for vold og mobning, uden at skolen har taget affære, fortæller et forældrepar fra Esbjerg i Ekstra-Bladet. Skoleledelsen er nu gået ind i sagen, og udvalgsformand Diana Mose Olsen afventer en redegørelse om, hvad der gik galt.

ESBJERG: Igennem to et halvt år har en niårig pige været udsat for voldelige overgreb i skoletiden på Rørkjær Skole. En klassekammerat har ladet frustrationerne gå ud over hende, så hun er kommet hjem med sår, rifter, blå mærker og senest - sidste fredag - et stykke bar hovedbund, hvor drengen havde hevet en stor tot hår af.

Pigens forældre har gentagne gange kontaktet skolen for at få volden stoppet, men har oplevet det som nyttesløst, så som en sidste udvej valgte de at stille op og fortælle deres historie i Ekstra-Bladet. Da artiklen onsdag blev bragt, fik det både skolen og ledelsen på rådhuset til at reagere. Udvalgsformand for Børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF), der i øvrigt selv har børn på skolen, er meget opsat på at få problemet løst.

- Både Esbjerg Kommunes skolechef og Rørkjær Skoles leder er involveret i sagen nu, og selv afventer jeg en redegørelse om forløbet, og hvordan det kunne gå så galt. Når man læser det i pressen, lyder det meget voldsomt, ja direkte rædselsfuldt, men vi skal finde frem til, hvad der er op og ned i situationen. Det her må ikke ske, siger Diana Mose Olsen.

I og med at hun selv er mor til to børn på Rørkjær Skole, ved hun, at skolen faktisk har en antimobbestrategi:

- Det første, jeg gerne vil have svar på, er hvordan skolen følger retningslinjerne i deres antimobbestrategi. Det er vigtigt at få klarlagt, hvilke initiativer skolen allerede har taget i den her sag, og om alt er blevet håndteret ordentligt. Hvis det er sket gennem lang tid, og skolen ikke har grebet ordentligt ind, skal vi have iværksat nogle procedurer. Og vi skal se på, om skolen selv har kompetencerne til at klare det her selv, eller om der skal noget kompetenceudvikling på eller støtte udefra, siger hun.