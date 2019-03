Udvalgsformand efter uanmeldt besøg på EDR: Nu skal der kunst på væggene

Den hårde kritik af Esbjerg Døgnrehabilitering har bragt ændringer med sig. Efter at formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF), har været på uanmeldt besøg, stiller man nu kunst til rådighed, som borgerne kan få op på væggene.

- Værelserne var minimalistiske, hospitalsagtige og lidt triste. Og det har vi besluttet, at der skal laves om på. Derfor stiller EDR fremover kunst til rådighed til de borgere, der ønsker lidt pynt på væggene, siger Olfert Krog og tilføjer, at der er tale om malerier og plakater med Esbjerg-motiver.

Men det skal der laves om på, mener formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, Olfert Krog (DF). Efter at JydskeVestkysten tog kontakt og konfronterede ham med kritikken, har formanden ved selvsyn oplevet de meget spartanske værelser på Esbjerg Døgnrehabilitering. Og det har givet stof til eftertanke.

Bliver ikke for hyggeligt

På Esbjerg Døgnrehabilitering forsvarede man ellers i første omgang de minimalistiske værelser med, at det er en del af konceptet, at alt understøtter genoptræningen. Der må ikke blive for hyggeligt på værelserne. Alligevel har man nu valgt at give mulighed for, at patienterne kan hænge kunst på væggene.

- Det påvirker, når pårørende og beboere er kritiske overfor de faciliteter, vi stiller til rådighed. Og derfor mener jeg, at det er en god beslutning, at der nu er mulighed for lidt farve og motiver på væggene, siger Olfert Krog.

Men du frygter ikke, at det går ud over konceptet og dermed rehabiliteringen, hvis der kommer for meget kunst og hygge på værelserne?

- Nej. Jeg er på linje med de pårørende og beboerne. Og derfor har vi også lyttet og gjort noget ved sagen. Der skal i hvert fald være muligheden for, at man kan gøre det lidt mere hjemligt, siger Olfert Krog (DF), formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.