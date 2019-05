Udvalgsformand: Vi har set på sagen igen

Esbjerg: JydskeVestkysten har forelagt sagsforløbet med Jacob Raunsbæks husstandsvindmølle for Karen Sandrini(S), der er formand for Esbjerg Kommunes Plan & Miljøudvalg. Karen Sandrini forklarer, at hun ikke kender til den konkrete sag og derfor ikke kan udtale sig specifikt om sagen.

- Det er selvfølgelig meget beklageligt, at en borger ikke føler sig ordentligt behandlet af Esbjerg Kommune, og jeg har derfor bedt kommunens planchef om at finde ud af, hvad der er op og ned i den konkrete sag, siger Karen Sandrini.

Ifølge kommunens forvaltning ligger udfordringerne i, at der ligger to ejendomme på Jacob Raunsbæks matrikel, og i forhold til regler om opstilling af husstandsvindmøller i landzone må møllen maksimalt stå 20 meter fra Jacob Raunsbæks bopæl, men skal samtidig stå minimum 40 meter fra den anden bolig på grund af støjbelastning, da dette hus kan lejes ud.

Kort efter JydskeVestkystens henvendelse vender Karen Sandrini tilbage, og denne gang med en helt anden besked.

- Vi har set på sagen igen, og er nået frem til at borgeren får lov til at opstille en husstandsvindmølle på sin grund ud fra en række gældende krav. Løsningen er, at han ikke lejer det ekstra hus ud, da det udløser de skrappere støjkrav, og vi er nu gået igang med at udarbejde en landzonetilladelse til møllen, siger Karen Sandrini.