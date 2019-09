Udvalgsformand: Vi har kæmpet hårdt for naturområderne

I Ribe er der tilfredshed med Energinets udspil til en kommende linjeføring af de 35 meter høje elmaster fra grænsen til Idomlund. Omkring seks kilometer graves ned øst for Ribe, og formand for kommunens Plan & Miljøudvalg forklarer, at man i Esbjerg Kommune har kæmpet hårdt for naturområderne langs linjeføringen.

- De fleste herude har nok kunnet se, at linjeføringen kommer til at gå, hvor der allerede er elmaster i dag. Det er som forventet, og jeg tror faktisk ikke, der kommer den store kritik herude fra, eller at folk i området kræver at få kabler nedgravet, siger byrådsmedlem Alex Sørensen, der er bosat i Roager.

Nedgravningen ved Ribe påbegyndes øst for Ribe Biogasanlæg i Ribe Nord, hvor der vil blive opsat en særlig kabelovergangs-station med et trådhegn på 90 gange 50 meter omkring. Det samme sker i Ribe i det sydøstlige Ribe ved Haderslevvej, inden masterne igen kommer over jorden og blandt andet passerer øst for Roager.

Omkring 700 lodsejere og naboer på strækningen fra Idomlund i Nord til grænsen til Tyskland i syd kan få tilkendt erstatning som en følge af den nye højspændingsforbindelse. Det er muligt at grave omkring 26 kilometer af den 170 km lange strækning ned.380 lodsejere eller naboer vil få masterne tættere på end 280 meter, og placeres master eller luftledninger nærmere end 80 m fra et stuehus, tilbyder Energinet at købe hele ejendommen.

Store bekymringer

I alt står 9,2 kilometer til at blive gravet ned i Esbjerg Kommune ved Ribe, Kongeåen og ved Endrup, og selv om næsten seks kilometer står til at blive gravet ned omkring Ribe vil Lokalråd Ribe Midt endnu ikke kommentere på linjeføringen. Formand Niels Frederiksen tror, at årsagen til nedgravningen er de unikke naturområder, og mener, at linjeføringen umiddelbart ser positiv ud, men ønsker derudover ikke at forholde sig til sagen, før den er diskuteret i lokalrådet.

Formanden for kommunens Plan & Miljøudvalg, Karen Sandrini (S), der selv er bosat i Ribe, er glad for, at man fra statens side har lyttet til de store bekymringer, man fra Esbjerg Kommune har haft til de mange naturområder langs linjeføringen.

- Jeg er lettet over situationen omkring Ribe, og jeg synes vi har kæmpet hårdt for ikke bare naturområderne ved Ribe, men også for Kongeåen ved Gredstedbro, Holsted Å ved Bramming og Natura 2000-områderne ved Endrup, som vi har bedt særligt om at blive friholdt for store master, fordi området i forvejen er belastet af den store transformerstation, man har her, siger Karen Sandrini og forklarer, at man vil komme til at drøfte Energinets udkast til en linjeføring i Plan & Miljøudvalget.

- Vi er der for borgerne, og dette er en følelsesladet situation for mange, hvoraf nogle kan ånde lettede op, mens andre står til at skulle forlade deres hjem. Vi vil lytte til alle argumenter, siger Karen Sandrini og påpeger, at Energinets udspil stadig kan ændres.