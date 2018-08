Udvalgsformand: Tvungen dagtilbud kan koste kommunen dyrt

Esbjerg Kommune risikerer at stå med en kæmperegning for tvungen dagpasning, for melder forældrene ikke selv børnene til, skal kommunen betale. Og det kunne give andre forældre den idé at lade kommunen betale, mener udvalgsformand.

- Jeg tror ikke, politikerne bag det her forslag har tænkt over, at det kan give bagslag. Der er lige nu 13 af de her børn uden for et pasningstilbud i vores ghetto- og socialt udsatte områder i Esbjerg, men hvad nu, hvis man ved, at hvis man ikke selv sender sine børn i daginstitution, kommer der et tilbud, som kommunen skal sætte op for forældrene? Med mindre der skulle blive en egenbetaling, ender Esbjerg Kommune med at få en stor pris at betale. For så skal vi måske lige pludselig betale for daginstitutionspladsen for alle børn i udsatte boligområder, siger udvalgsformanden.

Eksempelvis er der lagt op til, at hvis et forælderpar i de udsatte områder - i Esbjerg tæller det Stengårdsvej, Kvaglund, Skoleparken og Lykkegårdsvej - ikke selv melder deres barn ind i en vuggestue eller til en privat dagpasser, griber kommunen ind og tilbyder familien et gratis såkaldt læringstilbud i en daginstitution 25 timer om ugen. Altså på kommunens regning. Men det kan blot inspirere andre forældre i området til at følge samme fremgangsmåde, mener formand for børn- og familieudvalget, Diana Mose Olsen (SF):

Loven om tvungen dagpasning til småbørn i socialt udsatte boligområder, som ventes at blive vedtaget og træde i kraft 1. juli 2019, har givet anledning til undren og skepsis på Esbjerg Kommune, hvor både børne- og dagtilbudschefen og formand for børn- og familieudvalget har øje på problemstillinger i forslaget.

Børns fremtid skal ikke bestemmes ud fra, hvilket boligkvarter, de er vokset op i. Derfor har vi valgt at tage et drastisk skridt med at sige, at børnene skal i daginstitution for at møde det danske sprog og den danske kultur.

Nej til middagslur

Hun oplever desuden, at forslaget kommer helt på tværs af den aktuelle udvikling inden for dagtilbud:

- Med kun 13 børn i de her områder er vi her i Esbjerg inde i så god en udvikling lige nu, og hvorfor skal vi så lige pludselig til at fortælle forældre, at hvis de undlader at sende deres børn i institution, kan de få betalt deres plads. Det giver ingen mening. Desuden går forslaget i fuldstændig modsatte retning af, hvad den nye dagtilbudslov lige har givet alle andre danskere, siger Diana Mose Olsen med hentydning til, at dagtilbudsloven fra marts i år lægger vægt på, at børns leg fylder mere og læringen mindre i de første barneår.

Børne- og dagtilbudschef Anne Merethe Løvmose er også uforstående over for nogle af formuleringerne i lovforslaget:

- Det er ikke, fordi jeg negligerer problemstillingen med sproglige vanskeligheder hos nogle af børnene. Men jeg er ked af, at det lægges meget bastant ud. For eksempel står der, at børnene ikke må sove, mens de er i dagtilbuddet, for de skal have fuldt læringsudbytte. Men det varer fra klokken 09.00 til 14.00, og så lang tid kan man altså ikke holde børn på et år vågne for at lære, siger hun.

Boligordfører i Venstre, Martin Geertsen, mener, at forslaget har flere plusser end minusser:

- Vi kan se, at nogle børn holdes i hjemmet og først meget sent indgår som en del af fællesskabet, lærer vores kultur og sprog at kende - og det kan vi ikke vende det blinde øje til, siger han.