Udvalgsformand: Kæmpemaster i østlige Ribe vil være en skandale

Esbjerg Kommune med udvalgsformand Karen Sandrini i spidsen ønsker på ingen måde at få opført nye elmaster i kæmpestørrelse i Natura 2000-område i det østlige Ribe. Hun opfordrer både Miljøministeriet og Energinet til nøje at overveje den skade, elmasterne vil forvolde, og kalder det en skandale, hvis de alligevel opføres.

- Vi skal glemme alt om at føre dem længere østover. De skal graves ned, siger Karen Sandrini, der opfordrer alle til at møde frem til informationsmøde i Ribe Fritidscenter 25. april, hvor hun håber på en god debat om både elmaster og den grønne energi, som hun selv er stor fortaler for.

For hende er der kun én bæredygtig løsning i forhold til de op til de enorme elmaster, selvom hun godt ved, at energiminister Lars Chr. Lilleholt, tidligere borgmester Johnny Søtrup og hendes forgænger på posten, John Snedker, har talt om, at elmasterne skal flyttes længere østover, og på den måde blot flytte problemet til en anden egn.

Ribe: For udvalgsformand i Esbjerg Kommunes plan og miljøudvalg, Karen Sandrini(S) bør der hverken indgås kompromiser eller laves nye aftaler omkring placeringen af de mere end 42 meter høje elmaster, som Energinet i et luftledningsanlæg planlægger at føre igennem et Natura 2000-område ved Tange-kvarteret i det østlige Ribe.

I efteråret 2017 var Esbjerg Kommunes forvaltning sammen med Energinet ude at besigtige området omkring Tangekvarteret i det østlige Ribe. Dette fordi, Energinet har planer om at føre det luftledningsanlæg, der over de kommende år skal anlægges mellem Endrup og Niebüll, igennem den transformerstation, der i forvejen ligger netop her. Energinet forventer en afgørelse om den endelige linjeføring sidst på foråret 2019.Energinet afholder informationsmøde om projektet onsdag 25. april fra kl. 19-21 i Ribe Fritidscenter, hvor man vil fortælle om projektet og planlægningen og give mulighed for at stille spørgsmål. Også Endrup Lokalråd holder møde om luftledningerne. Det sker mandag 9. april kl. 19 på Kroen i Endrup, hvor de har inviteret projektleder Christian Jensen fra Energinet til at svare på spørgsmål.

Dræbermaskine

For Karen Sandrini skræmmer sporene fra lignende naturområder i Danmark med høje elmaster, og hun ser den såkaldte Dødens Mark ved Dybsø Fjord nær Næstved som et skrækscenarie, som har potentiale til at udspille sig i Natura 2000-områderne ved Ribe, hvis der opføres enorme elmaster.

- Her har masterne har siden opførelsen været en dræbermaskine, hvor højspændingsledningerne dagligt betyder aflivning af op til 10 svaner. For mig at se vil det være en skandale i dansk naturforvaltning, hvis man ikke griber ind, når der er ved at ske en klar forringelse i levevilkårene for Vadehavets ynglefugle, siger Karen Sandrini og uddyber, at det kan være umuligt for fugle, især i dårlig sigtbarhed, at reagere på højspændingsledninger som den, Energinet har planer om at opføre.

- Naturen omkring Ribe med især de mange trækfugle tiltrækker gæster fra hele verden til Nationalpark Vadehavet. Sangsvanen, som yngler i Canada og Sibirien, finder føde i marsken om vinteren, og de holder til i flokke på hundredevis på engene ved Ribe Østerå. De flyver om aftenen til området ved Munkesø, og denne tur i skumringen frygter kan koste massevis af fugleliv, fordi de ikke vil kunne se de planlagte luftledninger, siger Karen Sandrini.

Også den sjældne Hedehøg, der er gået fra omkring 400 par i midten af 1900-tallet til omkring 35 par i dag, lever i dette område, og fra Esbjerg Kommunes side mener man det er yderst vigtigt, at områdets sjældne fugle får ro samt de bedste betingelser for de forskellige arter.