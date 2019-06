Udvalgsformand: Huset er for voldsomt for os

Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), beklager, at bygherre og arkitekt blev overrumplede på mødet med den kommunale forvaltning. Men huset har hele tiden været for stort, siger hun.

Esbjerg Kommune: Formanden for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini (S), erkender, at både ejer og arkitekten på byggeriet i Torvegade 89 har brugt mange kræfter og lang tid på en tæt dialog med den kommunale forvaltning om det byhus i to etager med udnyttet tag-etage, som ejeren ønsker sig på den 400 kvadratmeter store grund.

Men i udvalget var der helt enighed blandt politikerne om, at huset simpelthen er for stort, siger hun om sagen, der foreløbig er udsat. Den holdning flugter fuldstændig med hovedindholdet af de mange klager, der er indløbet til sagen fra omkringboende.

- Der er tidligere i forløbet reduceret i projektet, men vi mener, det stadig er for stort, og det har forvaltningen også hele tiden ment, siger Sandrini.

Men direktionens skriftlige indstilling er, at Teknik & Miljøforvaltningen kan godkende projektet på betingelse af, at kældertrappen flyttes, og at der ikke indløber bemærkninger af principiel karakter i en fornyet høringsrunde. Så forvaltningen må jo ikke længere mene, at det er for stort til en godkendelse?

- Nej, men nu har det været til politisk behandling, og vi kan ikke godkende projektet. I sidste ende er det os, der skal give godkendelsen, så uanset hvad forvaltningen havde skrevet, var det faldet alligevel. Forvaltningens indstilling er jo ikke ensbetydende med en godkendelse, og vi mener, det er for stort. Vi synes ikke, arkitekt og bygherre er helt i mål med projektet endnu. Det sagde vi til forvaltningen, og det er baggrunden for, at der holdes et møde med ansøgeren, siger Sandrini.