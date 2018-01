Udvalg vil anbefale 3 mio. kr. til parkeringsasfalt i Ribe

- Dette projekt skal ses som en del af arbejdet med den elektroniske parkeringshenvisning, der skal sættes op i Ribe, men fra forvaltningens side mener man, at p-pladserne først skal asfalteres eller optimeres, inden arbejdet med selve p-henvisningen kan gå igang, siger Anders Rohr Jørgensen, der regner med, at punktet på fredagens møde vil gå glat igennem, inden det skal igennem økonomiudvalget og Byrådet til endelig godkendelse.

- Det giver ikke et større parkeringsareal på P-øst, men det giver en mere hensigtsmæssig fordeling af parkeringspladser på området, siger Anders Rohr Jørgensen(V) fra teknik og byggeudvalget, der håber, at arbejdet kan komme igang hurtigt, så man når det inden turisterne kommer.

Til marts

Hvis den valgte entreprenør kan garantere anlægsarbejdet færdiggjort inden turistsæsonen 2018, så forventes arbejdet med asfaltering og belysning påbegyndt til marts, men kan dette ikke garanteres, så starter anlægsarbejdet først efter turistsæsonen 2018.

Anders Rohr Jørgensen forklarer, at parkeringshenvisningen i Ribe vil koste to mio. kr. De skal være med til at forhindre, at ikke lokalkendte trafikanter belaster Domkirkepladsen eller Ribes smalle gader med unødig trafik. Der udarbejdes projekt for p-henvisningen i 2018 med henblik på udførelse i 2019/2020, og den etableres først i Ribe, og herefter i Esbjerg, mens man i Ribe dog skal afvente resultatet af høringsprocessen om parkering og trafik i Ribe i forhold til detailplanlægningen af p-henvisningen.